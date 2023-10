Polizei verstärkt Streifen zur Bekämpfung von Dämmerungseinbrüchen

„Es zeigt sich leider immer wieder, dass speziell in den Herbst- und Wintermonaten zur abendlichen Dämmerung vermehrt Wohnhaus- und Wohnungseinbrüche begangen werden. Ausschlaggebend für die Täter ist hierbei, dass sie noch während viele Haus- und Wohnungsbesitzer in der Arbeit, also außer Haus sind, schon im Schutze der Dunkelheit ungesehen agieren können“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Christian Schuller gegenüber der NÖN.

Seit Anfang Oktober hat die Polizei daher auch im Scheibbser Bezirk ihre Streifentätigkeiten im Bereich von einbruchsgefährdeten Siedlungsgebieten aber auch entlang der Hauptverkehrsrouten sowie bei Bahn- und Busbahnhöfen verstärkt. „Wir setzen dabei sowohl auf Blaulicht-Fahrzeuge als auch auf Zivilstreifen und zusätzlich in dicht besiedelten Gebieten auch auf Fußstreifen. Zu der täglichen verstärkten Präsenz werden auch gezielte Schwerpunktaktionen gesetzt, um durch Bündelung der Streifen aktuelle Hotspots abzudecken und verstärkt Kontrollen von verdächtigen Fahrzeugen und Personen durchzuführen“, sagt Schuller.

Bezirkspolizeikommandant Christian Schuller. Foto: Christian Eplinger

Bei dieser Kriminalitätsform ist der Anteil der (vor Ort befindlichen) Gelegenheitstäter verschwindend gering. Hauptsächlich handelt es sich um organisierte Tätergruppen, die gezielt Wohnhäuser und Wohnungen ausspionieren und bei passender Gelegenheit den Einbruch durchführen. In den letzten Jahren hat sich im Zuge von Ermittlungen gezeigt, dass Täter unmittelbar nach Tatbegehung mit der Beute in den Schutz der Anonymität einer Großstadt flüchten. Kurze Zeit später wird sich wieder in ländliches Gebiet begeben, um weitere Einbrüche zu begehen, heißt es seitens der Polizei.

Das Ausspionieren erfolgt dabei auf relativ einfache Weise. Oftmals wird einfach an mehreren Tagen um dieselbe Zeit nachgesehen, ob Licht in Häusern brennt oder Autos davor stehen. „Die Täter betätigen auch gerne an unterschiedlichen Tagen und Zeiten die Klingel, um die Abwesenheit der Hausbesitzer zu überprüfen. Weiters wird von den Tätern oft ein Blick in den Briefkasten getan. Ist dieser übervoll, wird das Wohnobjekt für einen Einbruch attraktiv“, weiß Schuller und gibt daher auch kriminalpräventive Tipps, wie man sich am besten schützen kann:

Viel Licht – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (Zeitschaltuhren verwenden, Bewegungsmelder installieren)

Bei längerer Abwesenheit einen Nachbarn ersuchen, die Post aus dem Briefkasten zu nehmen

Keine Leitern, Kisten, Werkzeuge oder andere Dinge, die dem Täter als Einstiegs- bzw. Einbruchshilfe dienen könnten, im Garten liegen lassen

Lüften nur, wenn man zu Hause ist, denn ein gekipptes Fenster ist für Einbrecher ein offenes Fenster

Verdächtig erscheinende Personen oder Fahrzeuge der Polizei melden

„Die Tätigkeiten der Kriminalprävention zeigen hier auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Die Tipps, wie sich der Bürger speziell bei verdächtigen Wahrnehmungen verhalten soll, zeigen Wirkung und immer öfter gelangen sachdienliche Hinweise an die Polizei, die bei der Ausforschung und Festnahme der Täter überaus hilfreich sind und oft zu Fahndungserfolgen führen. Daher lieber einmal öfter anrufen, als einmal zu wenig“, appelliert Schuller.