Karl May-Abend: Der Schatz im Stadtcafé Scheibbs

Wolfgang Wagner erzählt – in Burgtheater-Manier – als Karl May einem fiktiven Journalisten seine Lebensgeschichte, mit allen Höhen und Tiefen. Mit viel Feingefühl und Liebe zum Detail nimmt er die Zuhörer mit auf eine abenteuerliche Reise, auf der es weit mehr zu entdecken und bestaunen gibt als Cowboys, Indianer und Wüstenbewohner. Erstklassig am Klavier begleitet von Johannes Kammerer - zur Einstimmung die berühmte Old Shatterhand-Melodie aus dem Film „Der Schatz im Silbersee“.

