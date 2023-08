Kurioseum Purgstall ist der Besuchermagnet in den Ferien

Staunen, experimentieren, spannende physikalische Zusammenhänge spielerisch erfassen und verstehen – für einen Besuch im Kurioseum in Purgstall gibt es viele Gründe. Seit April ist das Kurioseum am neuen Standort in der Feichsenstraße ansässig und konnte in dieser Zeit schon viele Besucher aus nah und fern begrüßen. „Unser Gästebuch füllt sich immer mehr, und viele Kinder und Erwachsene bedanken sich für die schönen, spannenden Stunden, die sie bei uns erlebt haben“, freut sich Kuratorin und Museums-Gründerin Maria Schmid. Dass ihr „Baby“, das sie mit der Hilfe zahlreicher Sponsoren und freiwilliger Helfer aus der Taufe gehoben hat, sich so schnell so gut entwickeln würde, habe sie kaum zu hoffen gewagt, gibt Schmid zu.

„Sogar der ORF hat sich schon für uns interessiert und Ende Juni auf ORF 2 einen Beitrag gesendet“, berichtet die pensionierte Physikprofessorin strahlend. „Vor den Ferien haben uns viele Schulklassen, unter anderem auch 35 Schüler der Mittelschule Purgstall, besucht. Jetzt sind es viele Feriengäste, die ins Science Center kommen. Viele Familien, aber auch Gruppen von Erwachsenen, fasziniert das Museum zum Anfassen“, sagt die Museums-Gründerin. „Man kann sagen, dass es ein Besuchermagnet in den Ferien geworden ist.“

Endlich genug Platz im neuen Haus

Dabei hat es für Schmids Science Center in den vergangenen Jahren nicht gut ausgesehen. Nach temporären Ausstellungen in Neubruck und im ehemaligen Autohaus Hauptmann hatte man lange nach einem „Zuhause“ für die vielen Ausstellungsstücke gesucht. „Die Sammlung wurde immer größer und wir brauchten ausreichend Platz, um alles richtig zu platzieren. Vor allem die Optik-Abteilung sollte optimal präsentiert werden, und der Verein robotix4me sollte Räumlichkeiten bekommen“, schildert Maria Schmid. In einem leer stehenden Nebengebäude der Baufirma Grillnberger fand das Kurioseum schließlich seine neue Heimat, die nach aufwendigen Renovierungsarbeiten – das meiste davon erledigten freiwillige Helfer – bezogen werden konnte.

Der Eingang zum Science Center befindet sich in der Feichsenstraße gegenüber der Volksbank, seit Kurzem weist auch ein neues Schild neben der Blumenhandlung Mayrhofer auf das Kurioseum hin. Geöffnet ist das Kurioseum jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr, aber jederzeit auch gegen Anmeldung. Ein Besuch ist nicht nur an Regentagen ein gutes Programm. „In unserem alten Gebäude mit Innenhof ist es auch an heißen Tagen schön kühl. Auch das wissen viele Besucher zu schätzen“, sagt Maria Schmid.