„Physiko“ begleitet durch das Kurioseum Purgstall

Experimentieren, selber ausprobieren, staunen, sich überraschen lassen – das Kurioseum in Purgstall bietet viele spannende Aktivitäten aus dem Reich der Physik für Jung und Alt. Das Kurioseum entspricht dem Konzept eines Science Centers.

Ins Leben gerufen und mit enormer Energie möglich gemacht hat das ungewöhnliche Museum zum Mitmachen Physiklehrerin Maria Schmid aus Purgstall. Schon ihr Vater hat begonnen, kuriose Dinge für allerlei Experimente aus der Welt der der Mechanik, Astronomie, Optik und Technik zu sammeln. Maria Schmid hat die Sammlung erweitert und schließlich als „Kurioseum“ öffentlich zugänglich gemacht.

Mehrmals musste sie die Räumlichkeiten wechseln, suchte lange nach einem passenden Zuhause für ihre Ausstellung. Das hat sie nun in der Feichsenstraße 11, im ehemaligen Gebäude der Baufirma Grillnberger, gefunden und gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern liebevoll renoviert. Am Mittwoch, 12. April, wird das Museum zum Anfassen unter dem Motto Sehen, Staunen, Verstehen, am neuen Standort eröffnet.

Neu im Kurioseum ist „Physiko“, die schlaue Eule, die die Besucher von Station zu Station begleitet. „Physiko“ ist Maskottchen und Museumsführer zugleich. Anmeldung, Infos und Öffnungszeiten auf www.kurioseum.at oder per Mail an info@kurioseum.at.

