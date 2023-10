Gaming im Flohmarktfieber

Von 10 bis 17 Uhr verwandelt sich das Haus der Begegnung am 21. Oktober zu einem Ort voller Schätze. Beim Stöbern durch Kleidung, Schuhe, Dekoration, Schmuck, Spielzeug und Küchenartikel kann man unter den gebrauchten Artikeln zahlreiche neue Lieblingsteile finden. So lautet das Ziel, welches vom Organisationsteam, bestehend aus Paula Pöchhacker, Sophie Linhart und Ines Muckenhuber, verfolgt wird.

„Ich setze mich schon viele Jahre mit Nachhaltigkeit und einem ressourcenschonenden Lebensstil auseinander. In unserer Familie war es immer schon normal, Kleidung weiterzugeben oder zu tauschen“, verrät Paula Pöchhacker. Mit ihrer Cousine Sophie Linhart und ihrer Freundin Ines Muckenhuber hat die 27-Jährige zwei Menschen an ihrer Seite, welche dieselben Ansichten und Werte teilen. „Schnell brannten wir alle drei für unsere Sache. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass uns etwas in die Richtung in Gaming und Umgebung einfach fehlt und wir mit unserem Wissen und Können ein perfektes Team sind. Die letzten Jahre sind ein nachhaltiger Lebensstil, Flohmärkte und Kleidertauschpartys sind zum Trend geworden und durch viele Gespräche mit Freunden und Bekannten merkten wir, dass die Nachfrage definitiv da wäre“, blickt Paula Pöchhacker auf die Entstehungsgeschichte des „Second Love Markets“ zurück, bei welchem Nachhaltigkeit im Fokus steht.

Neben den drei Organisatorinnen war auch Bürgermeisterin Renate Rakwetz begeistert von dem Konzept des Flohmarkts. Mit der Gemeinde Gaming als Veranstalter kann die Idee des „Second Love Markets“ am 21. Oktober verwirklicht werden. Auch in der Bevölkerung wurde das Konzept mit großer Freude aufgenommen. „Wir waren innerhalb von 48 Stunden ausgebucht und haben sogar noch Tische plus Warteliste hinzugefügt, falls jemand storniert. Damit haben wir nicht gerechnet. Die Freude darüber ist riesig“, zeigt sich Paula Pöchhacker erfreut über den großen Andrang von interessierten Ausstellerinnen und Ausstellern, was am Flohmarkt zu einer vielfältigen Auswahl an Artikeln führen wird.

„Wir erwarten uns einen gemütlichen Tag mit netten Leuten, an dem man alte Sachen tauschen, verkaufen und verschenken und so neue Lieblingsteile finden kann“, blicken Paula Pöchhacker, Sophie Linhart und Ines Muckenhuber dem Flohmarkt am 21. Oktober mit großer Vorfreude entgegen.