Oberndorfer Pfarrer: „Ich werde gern hier tätig sein“

NÖN: Willkommen in der neuen Pfarre! Wie hat Ihr Weg Sie nach Oberndorf geführt?

Pfarrer Marek Jurkiewicz: Meine beiden früheren Pfarren Oberwölbling und Obritzberg sind in einem Pfarrverband mit zwei anderen Pfarren zusammengefügt worden, für mich wurde eine Pfarre gesucht. Von der Diözese St. Pölten wurde Oberndorf als meine zukünftige Pfarre vorgeschlagen. Nach einem Besuch hier habe ich sofort zugesagt und werde gern in Oberndorf meinen Dienst als Pfarrer tun. Das Mostviertel habe ich von meiner Zeit als Kaplan in Steinakirchen noch in sehr guter Erinnerung.

Wie möchten Sie das Miteinander und die Begegnung in der Pfarre unterstützen?

Pfarrer Jurkiewicz: Ich möchte, dass viele Menschen aktiv am Leben der Pfarre teilnehmen. Durch die Taufe sind wir Christen und Mitglieder der Pfarre. Ich hoffe, dass jeder einen Bereich finden kann, in dem er gerne mitwirken möchte. Für mich sind gute Gemeinschaft und gegenseitige Akzeptanz wichtig. Die Menschen sollen wissen, dass ich für alle da bin.

Wie möchten Sie junge Menschen und Familien ansprechen?

Pfarrer Jurkiewicz: Ich werde regelmäßig die Schule besuchen. Ich möchte, dass die Firmlinge sich bei mir persönlich in der Kanzlei anmelden. Ich möchte auch selbst einige Stunden für die Firmlinge halten, damit ich alle gut kennenlernen kann. Es ist mir auch ein großes Anliegen, mit der Landjugend in Kontakt zu kommen und vielleicht gemeinsam etwas in der Kirche zu gestalten. Die jungen Familien möchte ich zu Familienmessen einladen.

Welche Werte sind Ihnen in Ihrer Arbeit besonders wichtig?

Pfarrer Jurkiewicz: Ich möchte die Menschen in allen ihren Lebensbereichen begleiten, von der Taufe über die Erstkommunion bis zur Firmung. Es sollen auch die jungen Ehepaare spüren, dass ich für sie als Priester da bin. Ich möchte auch mit allen anderen Gruppen in der Pfarre Kontakt haben: Landjugend, Sportler, Feuerwehr, Senioren und Vereine.

Welche Bedeutung hat für Sie die Seelsorge und wie möchten Sie Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen?

Pfarrer Jurkiewicz: Ich sehe es als meine Aufgabe, der Seelsorger für alle zu sein. Ich will den Glauben in der Pfarre so vermitteln, dass die Menschen den Glauben als Hilfe in schwierigen Zeiten sehen und ihr Leben aus dem Glauben gestalten.