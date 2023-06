Bezirk Scheibbs: „Den Kindern besondere Erlebnisse bereiten“

Am Samstag frühmorgens startete das Abenteuer für die 21 Kinder aus dem SBZ Schauboden. Mit dem Bus ging es nach Kroatien, genauer gesagt nach Sukošan. Am Sonntagmorgen stachen dort die vier Segelboote mit den Skippern Erich Reisenbichler, Christine Dünwald-Specht, Markus Grad und Dietmar Nestelberger in See. „Wir sind dann bis Freitag, 9. Juni, mit den Booten unterwegs, wollen die Inseln Ugljan, Pašman, Žut, Kornat, Murter und Drage anfahren und den Kindern wieder besondere Erlebnisse am Meer bieten. Am 10. Juni geht es wieder zurück nach Österreich“, schildert Erich Reisenbichler.

Der Scheibbser ist jener Skipper, der seit Beginn an der Aktion an allen 14 Fahrten teilgenommen hat. „2008 haben wir das erste Mal diese Aktion organisiert. Damals noch unter der Flagge der Friedensflotte Mirno More. 2009 haben wir dann den eigenen Verein ProKind – Segeln für ein Kinderlachen gegründet und sind seit 2011 immer selbstständig unterwegs. Bis auf die zweijährige Corona-Pause, haben wir diesen einwöchigen Segeltörn jedes Jahr durchgeführt. Und unser Motto Segeln für ein Kinderlachen gilt immer noch“, schildert Reisenbichler.

Mit dem heute 29-jährigen Markus Grad hat man schon den ersten Jugendlichen aus Schauboden zum eigenen Skipper ausgebildet. Mit Pascal Ungar (16) tritt heuer ein weiterer Jugendlicher in seine Fußstapfen. Er hat, gesponsert vom Österreichischen Hochseeyachtsport-Verband, die Ausbildung zum Skipper absolviert und ist heuer als Co-Skipper am Boot von Erich Reisenbichler mit dabei. „Für die Kinder ist diese eine Woche nicht nur ein besonderes Erlebnis, sondern auch eine Chance, sich persönlich und in ihren sozialen Kompetenzen enorm weiterzuentwickeln“, weiß auch Christine Dünwald-Specht, die ebenfalls von Beginn an dabei ist, wenn auch mit Unterbrechungen. Heuer freut sich sie schon wieder besonderes auf „ihre Hasen“.

Dass dieser Segeltörn nur möglich ist, weil extrem viele Sponsoren hier an einem Strang ziehen, hebt Erich Reisenbichler hervor und bedankt sich gleichermaßen. Diese Woche kostet mittlerweile rund 25.000 Euro. „Ohne Sponsoren, aber auch die vielen privaten Spender, die uns 50 oder auch 500 Euro einfach so zukommen lassen, wäre dies nicht möglich“, weiß Reisenbichler. Unter den Großsponsoren sind auch heuer wieder viele langjährige Partner von ProKind, wie das Reisebüro Brunner aus Gresten, die Raiffeisen Holding NÖ-Wien, die Lions Clubs Wieselburg und Melk, die Raiffeisen-Immobilien-Vermittlung, das Yachtcharterunternehmen Oistours aus Oberndorf, die Firmen Spar und Henkel sowie der Eurosparmarkt von Gernot Moser.