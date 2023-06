„Es war eine unvergessliche Woche“

Zum 14. Mal stachen neun Betreuer und 21 Kinder des Sozialpädagogischen Zentrums Schauboden im Alter von 7 bis 16 Jahren mit vier Booten für eine Woche in Kroatien in See. „Es hat wieder alles perfekt geklappt. Die Kinder waren begeistert“, freut sich Vereinsobmann Erich Reisenbichler und hat für die NÖN etwas Besonderes von diesem Segeltörn mitgebracht: ein von den Kindern selbst geschriebenes Logbuch des Bootes „Moon“. Hier ein Auszug daraus.

Tag 1: SPZ Schauboden - Sukosan: Nach all der Aufregung und der langen Busfahrt löste der erste Blick auf „das ganz große Meer“ bei allen große Begeisterung aus. Nachdem unser tolles Boot „Moon“ bezogen wurde, ging es ab zum Strand. Für einige Kinder war es das erste Mal im Meer baden. Da gab es schon mal die Erkenntnis, dass das Wasser „grauslich“ salzig ist. Am Abend beim gemeinsamen Essen wurden dann die von den Kindern selbst bemalten Flaggen an die Skipper überreicht, die Freude war groß.

Tag 2: Sukosan - Iz: Heute stechen wir in See. Alle helfen mit und wer möchte, darf sogar selber das Boot steuern. Kapitän Enes freut sich darüber sehr und meint ganz stolz „Ich war am Steuer“. Das Segel setzen ist sehr beeindruckend. In Iz angekommen, fahren Adrian und Enes, bewaffnet mit Angelzeug, mit dem Dingi zum Fischen. Auch das Stand-up-Paddle wird eingeweiht. Am Abend gibt es für alle Chili, gekocht vom Boot „Moon“. Danach singen wir zum ersten Mal unser Segellied.

Tag 3: Iz - Veli Rat: Da das Wetter am Vormittag leider nicht so schön war, veranstalten wir einen Spielevormittag und hatten jede Menge Spaß dabei. Dann legen wir wieder ab und machen ein ganz tolles Manöver, wir fahren „Butterfly“. Im Hafen wird gebadet, gesprungen und ein „Ententanz“ am SUP aufgeführt. Adrian fischt wieder mit ein paar anderen Jungs. Außerdem wird gemalt und es werden Geschichten vorgelesen. Das kleine Dorf wird auch erkundet. Am Abend sehen wir Blitze, aber wir haben Glück, das Wetter verschont uns. Enes stürzt und stößt sich den Kopf.

Tag 4: Veli Rat - Kornat: Gleich am Morgen erkunden wir ein versunkenes Schiffswrack, das vor Veli Rat liegt - sehr aufregend. Danach wird es windig und wellig. Manchen wird davon übel, andere werden müde und schlafen. Wir fahren an schönen Steilküsten entlang. Dafür ankern wir dann in einer wunderschönen Bucht. Es wird gebadet. Am Abend gibt es für alle Käsespätzle und danach bewundern wir die Sterne.

Tag 5: Kornat - Smokvica: Heute ist das Wetter endlich wieder schön, wir steuern die schöne Bucht Smokvica an. Mit unseren tollen Stiften werden Steine, Rücken, Hände und Füße bunt mit Kunstwerken bemalt. Wir wandern auf einen kleinen Berg und genießen die atemberaubende Aussicht. Oben angekommen, singen wir voller Freude und mit voller Lautstärke unser Segellied. Am Abend schmausen wir unglaublich gut im Restaurant Piccolo, das Ante und Smilkja, Erichs Freunden, gehört. Wir lernen Kai und seine Frau kennen, die sind so begeistert von uns, dass sie alle auf Eis und Palatschinken einladen.

Viel Spaß hatten die Kinder im Wasserpark vor Murter. Foto: Erich Reisenbichler

Tag 6: Smokvica - Drage: Am Weg nach Drage machen wir einen Zwischenstopp bei einem Wasserpark, da ist die Freude sehr groß. Leider gibt es auch stachelige Begegnungen mit Seeigeln. Aber am Abend beim Pizza-Essen in der Pizzeria werden wir von Erichs Freund Zdravko herzlich empfangen und alles ist wieder gut. Als Nachspeise gibt es Eis und wir lösen den „Gordischen Knoten“.

Sozialpädagogin Marlene, Robin, Eileen (eingegraben), Pascal und Enes beim Sandspielen am Stran auf der Insel Vrgada. Foto: Erich Reisenbichler

Tag 7: Darge - Sukosan: Heute ist unser letzter Tag am Meer. Es wird wieder viel gesprungen, „Köpfler“ geübt und der „Donald Duck“-Sprung darf natürlich auch nicht fehlen. Wir baden heute bei einem schönen Kies-/Sandstrand mit rötlicher Steilwand. Beim Schnorcheln erkunden wir die schöne Unterwasserwelt. Wir graben uns im Sand ein und genießen die Sonne. Am Abend wird noch mal laut und mit Begeisterung gesungen. Beim Gruselgeschichten-Erzählen wird es dann noch einmal spannend.

Tag 8: Sukosan - SPZ Schauboden: Tschüss Meer! Auf geht es nach Hause. Nach einem Abschlussessen in der Steiermark legen wir die letzten Kilometer zurück. Vielen Dank für eine unvergessliche Woche!