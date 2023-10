Jubiläums-Fest am Scheibbser Wochenmarkt

Mit einem kleinen Festerl wurde am vergangenen Freitag das Jubiläum „15 Jahre Scheibbser Wochenmarkt“ gefeiert. Zahlreiche Marktstandler und Aussteller (Holzschnitzer, Strickware etc.) boten regionale Schmankerl an. Außerdem lud die Stadtbücherei zu einem Flohmarkt und die Polizei zu „Coffee with Cops“ im Rahmen der „Gemeinsam.Sicher“-Initiative.

Die Gäste genossen bei sonnigem Herbstwetter „a guade Jaus’n“ und Live-Musik von Michael Sattler, dem Vizeweltmeister auf der Steirischen Harmonika. Bürgermeister Franz Aigner bedankte sich beim Wochenmarktteam, besonders bei Petra Größbacher für ihr Engagement.

Der Scheibbser Wochenmarkt findet jeden Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr auf dem Scheibbser Rathausplatz statt.