Stix-Genussladen: Innovative Nahversorger

Ein ebenso einfaches wie innovatives Konzept steht hinter den beiden Genussläden der Käsehütte Stix in Purgstall und Wieselburg-Land, die kürzlich in beiden Gemeinden ihre Eröffnung gefeiert haben. Die Nahversorger-Läden sind zwischen 6 und 22 Uhr geöffnet und bieten Gutes aus der Region. Käse, Eier, Milch, Backwaren, Fleisch und Wurst von regionalen Produzenten gehören zum Sortiment, allen voran natürlich die köstlichen Produkte der Käsehütte Stix.

In Purgstall waren es Bürgermeister Harald Riemer und SPÖ-Gemeinderätin Petra Fuchs, die Juniorchef Georg Stix, Seniorchef Karl Stix und Stix-Projektkoordinatorin Michaela Sandler am neuen Shop begrüßten. In Wieselburg-Land hießen die Gemeinderätinnen Christa Eppensteiner und Christa Ebner die Brüder Georg und Robert Stix sowie Herta und Karl Stix willkommen. In den Genussläden der Käsehütte kann man übrigens ganz bequem auch mit Bankomatkarte bezahlen.