Zweiter Beratungstag am Scheibbser Stadtamt

Aufgrund des großen Interesses und der Teilnahme von 16 Personen am 11. Oktober bietet die Stadtgemeinde einen zweiten Beratungstag am Dienstag, 8. November, von 8 bis 18 Uhr für alle Umstellungswilligen mit der Energieberaterin Rosemarie Wurm an.

Im Rahmen des Beratungstages gibt es die Möglichkeit, sich zum Heizungswechsel beraten zu lassen und das für die Förderstelle notwendige Beratungsprotokoll gleich mit nach Hause zu nehmen. Die dafür anfallenden Kosten werden von der Stadtgemeinde übernommen.

Wichtig ist eine Anmeldung bis zum 28. Oktober bei Christoph Hiesberger am Stadtamt (07482/42511-46). Danach erhält man einen Erhebungsbogen zum Heizungstausch, der im Vorfeld auszufüllen und zum Beratungstermin mitzubringen ist. Infos vorab unter www.energie-noe.at/ihr-weg-zur-neuen-heizung

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.