In Wien selbstverständlich, weltweit außergewöhnlich: Eine Millionenstadt, die flächendeckend mit Quellwasser versorgt wird und das seit 150 Jahren. Die Dokumentation begleitet zum 150-jährigen Bestehen der Hochquellenleitung das Wiener Wasser auf der Reise von den Gebirgsquellen bis hin zur Kläranlage. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen, die das System tagtäglich am Laufen halten.

Die Reise des Wiener Wassers beginnt in der Idylle der niederösterreichisch-steirischen Alpen: Vom Hochschwab im Westen, über die Schneealpe, bis zur Rax und dem Schneeberg im Osten ziehen sich die Quellgebiete. Hier ist strenge Kontrolle Trumpf, denn die Qualität des Wassers beginnt bereits beim Quellenschutz und der richtigen Forstwirtschaft.

Täglich 400.000 Kubikmeter im 3.000 Kilometer langen Rohrnetz

Über zwei Hochquellenleitungen wird das Wasser in die Bundeshauptstadt geleitet. Durch sie fließen täglich rund 400.000 Kubikmeter köstliches Nass, das in gigantischen Wasserbehältern gesammelt und über ein Rohrnetz in der Stadt verteilt wird. Das 3.000 Kilometer lange, verborgene Rohrnetz wird laufend in Stand gehalten und ausgebaut. Immerhin rund 130 Liter Wasser – fürs Duschen, Kochen, Trinken und Wäsche waschen – werden durchschnittlich pro Kopf jeden Tag verbraucht.

Die II. Wiener Hochquellenleitung verläuft auch durch den Scheibbser Bezirk. Das regional bekannteste der rund 100 Aquädukte, die das Wasser auf ihrer 180 Kilometer langen Strecke in rund 36 Stunden bei einem Höhenunterschied von 360 Metern durchfließt, ist jenes in Neubruck. Insgesamt liefert die II. Hochquellenleitung täglich bis zu 217 Millionen Liter Wasser.

TV-Tipp: Wiener Wasser - Schatz der Zukunft, Freitag, 16. Juni, ab 21.40 Uhr, ServusTV