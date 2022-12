Schlosssiedlung in Purgstall: Der Grünstreifen bleibt

Gute Nachrichten für die Bürgerinitiative „Wald erhalten Purgstall“: In den vergangenen Wochen hatte die Initiative an die 500 Unterschriften gesammelt, um die Umwidmung eines Grünstreifens an der Schlosssiedlung in Bauland zu verhindern (die NÖN berichtete). In der jüngsten Gemeinderatssitzung trug der Gemeinderat dem Rechnung und nahm das Wäldchen aus dem Bauland-Entwicklungsgebiet.

Beschluss in Ausschuss und Gemeinderat einstimmig

„Wir sind in der Gemeindevorstandssitzung jede einzelne Eingabe der Bürger Punkt für Punkt durchgegangen und haben einstimmig beschlossen, dass wir die Wünsche der Anrainer berücksichtigen werden“, sagt Architekt Walter Brandhofer, als Ausschussvorsitzender für Raumplanung der Zuständige im Gemeinderat. Im Gemeinderat erhielt der Beschluss von allen Fraktionen ein einstimmiges Ja. Der Rest des Bauland-Entwicklungsplans und die erforderlichen Umwidmungen, betreffend die Grundstücke bis zum Lagerhaus Mostviertel Mitte wurden in der Sitzung ebenfalls einstimmig beschlossen. Die Grundstücke werden zur Bebauung freigegeben, sobald ein Teilbebauungsplan vorliegt.

„Die Nachfrage nach Bauland ist nach wie vor hoch. Mit diesem Flächenentwicklungsplan ist es uns gelungen, unser Entwicklungsareal für die kommenden zehn bis fünfzehn Jahre sinnvoll zu sichern“, sagt Brandhofer. Erfreut reagieren auch die Initiatoren der Bürgerinitiative: „Unsere rund 500 Unterstützer freuen sich über dieses umsichtige Votum des Gemeinderats: Gewinner dieser Entscheidung sind Klima, Boden und die Bevölkerung! Wir hoffen, dass damit der wertvolle kleine Wald auch langfristig gesichert ist und nicht bei zukünftiger Mobilisierung von weiterem Bauland wieder zur Diskussion steht.“

