Die Gewinner der Bio Messe Wieselburg

IMKER•IN DES JAHRES 2023

IM Aigner Franz, 3340 Waidhofen/Ybbs, 07442/58334, franz.aigner.imker@aon.at

Die Fachzeitschrift Bienen aktuell und die Landwirt Agrarmedien GmbH unterstützen die/den Imker•in des Jahres 2023 mit einem Geldpreis in der Höhe von EUR 750,00.

BLÜTENHONIG

Novak Gerhard, 1210 Wien, 0676/3928765, honig_nog@gmx.at, • Blütenhonig

BLÜTENHONIG

Blamauer Laurentia, 3345 Göstling, 0664/4715452, lblamauer@gmx.at, • Blütenhonig

AKAZIENHONIG

Altmann Herbert, 3743 Röschitz, 0664/5965534, renate.altmann@gmx.at,• Akazienhonig

ALPENROSENHONIG

Oberluggauer Othmar, 9655 Maria-Luggau, 0664/1136098, othmaroberluggauer@gmail.com, • Lesachtaler Almrosenhonig

LINDENBLÜTENHONIG

Imkerschule Warth-Aichhof, 2831 Warth, 02629/2222-21, karl.stueckler@lfs-warth.ac.at, • Lindenblütenhonig

KASTANIENHONIG

Klug Aloisia u. Willibald, 8511 St. Stefan ob Stainz, 03463/81473, willi.klug@gmx.net, • Weststeirischer Kastanienhonig KA/SE

SONSTIGER SORTENREINER HONIG

Dr. Kirsch Bernhard, 3400 Klosterneuburg, 0676/7401379, bernhard@kirsch.at, • Einfach HONIG - Sonnenblumenhonig

CREMEHONIG

Raninger Peter, 8904 Ardning, 0676/9070351, raninger-peter@gmx.at, • Cremehonig 2602

BLÜTEN- MIT WALDHONIG

Gspaltl Margarete, 8333 Riegersburg, 0664/73589910, m.gspaltl@gmail.com, • Wald-Blütenhonig

WALDHONIG

Klug Aloisia u. Willibald, 8511 St. Stefan ob Stainz, 03463/81473, willi.klug@gmx.net, • Weststeirischer Waldhonig WH/ST

WALDHONIG

Imkerei Fam. Flaschberger, 9623 St. Stefan/Gail, 0676/6000634, flaschberger1@hotmail.com, • Gailtaler Bienenhonig

HONIGTAUHONIG

Raninger Peter, 8904 Ardning, 0676/9070351, raninger-peter@gmx.at, • Honigtauhonig 2605

GEBIRGSHONIG

Wechner Martin, 6555 Kappl, 0699/12508559, martin.wechner@tinetz.at, • Berghonig aus dem Paznaun

SPEZIALITÄTEN MIT HONIG

Dr. Kopetzky Matthias, 1050 Wien, 0677/62839486, office@wiener-bezirksimkerei.at, • Wiener Bezirks Oxymel Verkostungsbox: 24 Sorten

SPEZIALITÄTEN MIT HONIG

Wechselberger Gerold, 6283 Schwendau, 0664/88719431, geroldwex@hotmail.com, • Creme-Honig mit Himbeeren

SPEZIALITÄTEN MIT HONIG

Stephan Lorenz, 8662 St. Barbara, 0670/6086400, imkerei.lorenz@gmail.com, • Honig Gewürzlikör

MET KLASSIK

Gruscher Johann jun., 2053 Peigarten, 0650/6210621, johann.gruscher@aon.at, • Met Klassik 12,50%

MET TROCKEN/HALBTROCKEN

DI Watschka Karin, 3261 Steinakirchen, 0699/11225762, kamawa@gmx.at, • Eisenstraße-MET

MET MIT FRUCHT- UND/ODER GEWÜRZKOMPONENTEN

Hörhan Leopold u. Christian, 3251 Purgstall, 0676/7386452, chisty.suedtschech@gmx.at, • Hollerblütenmet

