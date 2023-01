Ein Quartett für den Zivilschutz im Bezirk Scheibbs

Zwei Jahre lang ist die ehrenamtliche Bezirksorganisation des Zivilschutzverbandes nach den tragischen und überraschenden Todesfällen der Führungsspitze brach gelegen. Seit Dezember hat der Bezirk mit dem 36-jährigen Roland Hofbauer aus Wieselburg-Land, beruflich als Direktor des Pflege- und Betreuungszentrums Zwettl engagiert, einen neuen Bezirksleiter. Seit der Vorwoche nun auch drei Stellvertreter.

Der Regionalleiter Mostviertel des NÖ Zivilschutzverbandes Franz Zehetgruber aus Säusenstein überreichte gemeinsam mit Bezirksleiter Roland Hofbauer die Ernennungsdekrete an Gerald Prinz, Thomas Höllmüller und Georg Leichtfried. Prinz und Höllmüller sind bereits Zivilschutzbeauftragte und im Gemeinderat in ihren Heimatgemeinden Purgstall beziehungsweise Wang. Georg Leichtfried aus Wieselburg ist ebenso wie Roland Hofbauer ein „Quereinsteiger“, hat allerdings als Mitglied des Roten Kreuz bereits einige Erfahrungen im Bereich Zivilschutz. „Dennoch sind wir noch im Aufbau. Wichtig war jetzt, dass wir wieder eine Bezirksleitung auf die Beine gestellt haben. Denn es ist eine ehrenamtliche Arbeit und wir alle sind auch in anderen Bereichen engagiert. Umso wichtiger wird es werden, den Kontakt mit den Zivilschutzbeauftragten der Gemeinden aufzubauen und hier ein breites Netzwerk zu bilden“, erklärt Hofbauer.

Im Bezirk Scheibbs gibt es in allen 18 Gemeinden Zivilschutzbeauftragte, allerdings wird das Amt mit unterschiedlichstem Engagement ausgefüllt, weiß Regionalleiter Franz Zehetgruber und verspricht hier seine volle Unterstützung. Zehetgrubers Vorteil: Er ist auch hauptberuflich beim Zivilschutzverband engagiert.

