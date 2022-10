Ybbstaler Alpen WinterCard: Gleicher Preis, aber ein Skigebiet weniger

Was in Zermatt (Schweiz) bereits vor vier Jahren eingeführt, kommt nun auch in Österreich. Mehr und mehr Skigebiete setzen auf das Geschäftsmodell „Dynamic Pricing“. Wer also früh kauft, Stoßzeiten (Ferien/Wochenende) umgeht oder Tage mit geringer Nachfrage erwischt, bekommt billigere Skitickets.

„Natürlich ist dieses Modell auch bei uns im Gespräch, aber noch ist diesbezüglich keine Entscheidung getroffen. Hier geht es auch um die technischen Voraussetzungen des Online-Buchungssystems. Das muss reibungslos funktionieren“, sagt Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus alpin GmbH und der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH. Er rechnet mit einer Entscheidung bis Mitte November. Bis dahin sollte auch feststehen, wie teuer die Tagesskikarten heuer sein werden. „Eine Anpassung nach oben wird es aufgrund der höheren Strom- und Energiekosten geben müssen“, ist Redl überzeugt.

Fix ist bereits, dass es heuer keine Hochkar-Ötscher-Kombi-Saisonkarte geben wird. Die geht praktisch in der Ybbstaler Alpen Winter Card auf. „Wenn wir den Saisonkartenpreis angepasst hätten, wären wir praktisch dort, wo die Ybbstaler Alpen WinterCard liegt. Das macht dann keinen Sinn und verkompliziert nur alles. So agieren wir im Sinne der Region und haben zwei Schlepplift-Skigebiete auch inkludiert“, ist Redl überzeugt. In der Ybbstaler Alpen WinterCard sind neben Ötscher und Hochkar auch noch der Maiszinken in Lunz am See sowie die Königsberg-Lifte in Hollenstein dabei.

Forsteralm reduziert Tageskarten deutlich

Nicht mehr inkludiert ist heuer die Forsteralm, die angekündigt hat, heuer auf Kunstschnee praktisch zur Gänze zu verzichten. „Wir drehen auf der Forsteralm wirklich jeden Euro um und haben gesehen, dass die Werbekosten für die Ybbstaler Alpen WinterCard für uns in keinem Verhältnis zum Nutzen steht“, sagt Forsteralm-Geschäftsführer Andreas Hanger. „Wir werden aber sehr günstige Saisonkarten für die Forsteralm anbieten und auch die Tageskartenpreise im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduzieren. Dies natürlich auch deshalb, weil wir aufgrund der derzeitigen Energiepreise und der schwierigen Situation am Arbeitsmarkt davon ausgehen, den Sessellift nicht in Betrieb zu nehmen.“ Auf der Forsteralm möchte man sich fortan auf die Schlepplifte 1A (Auwiese) und 1C bzw. den Seillift konzentrieren. So solle vor allem Familien mit Kindern ein leistbares Wintersporterlebnis geboten werden können, hält Hanger fest.

Unverändert bleibt der Preis für die Ybbstaler Alpen WinterCard. „Für Erwachsene kostet die Saisonkarte 431 Euro, für 16- bis 24-Jährige 316 Euro und für Kinder 211 Euro“, schildert Ybbstaler-Alpen- und Königsberg-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer. Bis Ende Oktober gibt es noch eine Familienaktion (Infos: www.ybbstaler-alpen.at ).

Eine Einsparung ist im heurigen Winter bereits fix. „Am Hochkar wird es aufgrund der hohen Stromkosten beim Almlift keinen Flutlicht-Skilauf geben“, erklärte Hochkar-Ötscher-Geschäftsführer Karl Weber und hofft auf einen Saisonstart am 8. Dezember.

