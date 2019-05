Damit alle Skibegeisterten die 1,30 Meter perfekt präparierten Schnee auf den Pisten am Hochkar ( wir hatten berichtet, siehe hier ) so richtig genießen können, gibt es (nur am Samstag, 18. Mai) über das Online-Portal alpinresorts.com um 1 Euro. Lokaler Partner vor Ort ist Intersport Fahrnberger in Göstling!

Insgesamt sind am Hochkar am Samstag und Sonntag fünf Pistenkilometer offen und präpariert. Folgende Lifte werden dabei in Betrieb sein: Almlift, Häsing und Hochkarbahn. Auch die Joschi-Gastronomie ist geöffnet. Die Alpenstraße aufs Hochkar ist auch mit Sommerreifen gut passierbar!

Jetzt steht dem Pistenspaß am Hochkar mitten im Mai also absolut nichts mehr im Wege.