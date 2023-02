Skiunfälle Ferienbilanz in Lackenhof: „Keine schweren Verletzungen“

Lesezeit: 2 Min Claudia Christ

Ein internistischer Notfall am Hochkar forderte in der Vorwoche den raschen Einsatz des Notfallhelikopters. Foto: Bergrettung Göstling

F erienbilanz: Zahl der Skiunfälle war in Lackenhof doppelt so hoch wie am Hochkar.