Rund 30 Zentimeter Schnee liegen zurzeit auf den Pisten in Lackenhof – doch der für diese Woche geplante Weltcup der Snowboarder musste abgesagt werden. Zu spät kam die weiße Pracht, um eine taugliche Piste zu präparieren. „Wir haben alles versucht!“ Doch nach der Schneekontrolle am Stefanitag musste das Organisationsteam rund um Michaela Dorfmeister w.o geben. „Der erhoffte Kälteeinbruch rund um Weihnachten ist ausgeblieben, wir hatten letztlich keine Chance“, sagt Dorfmeister.

Das bestätigt auch Ötscherlift-Geschäftsführer Andreas Buder: „Seitens der Lifte dürfen wir natürlich auch den Publikumsskilauf nicht außer Acht lassen. Dahingehend müssen wir unsere Kräfte bündeln. Die Weihnachtsferien sind für Lifte und Beherberger die wichtigste Zeit“, weiß Buder.

Frühes Aus hatte auch wirtschaftliche Gründe

Dass die Absage schon relativ früh getroffen wurde, hatte auch wirtschaftliche Gründe, wie Herbert Zebenholzer, Geschäftsführer der Ybbstaler Alpen, ausführt: „Ein Hinauszögern hätte es für alle Partner und vor allem die Beherberger schwieriger gemacht. Denn mit dem Snowboard-Weltcup waren in der Region auch 250 bis 300 Betten blockiert. Die freien Kapazitäten können jetzt wieder vermietet werden, denn die Nachfrage ist angesichts der immer besser werdenden Verhältnisse in der Region gut.“

Bitter ist die Absage auch für den Lokalmatador Benjamin Karl, der sich in einer Saison ohne Großereignis in Lackenhof viel vorgenommen hat. „Gerade die Heimevents bedeuten mir viel“, hatte der Routinier stets betont. „Das sind Herzensrennen.“ Für den Wilhelmsburger – aktuell als Fünfter bester Österreicher im Gesamtweltcup – und seine Kollegen geht’s in den Hohen Tauern weiter. Bad Gastein richtet die verbliebenen Austro-Bewerbe aus (14./15. Jänner).