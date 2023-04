Hütte nahe Purgstall in Flammen: 15 Hühner starben

Grund dafür war ein Brand eines landwirtschaftlichen Objekts in Söllingerwald nahe Purgstall. Umgehend machten sich die alarmierten Feuerwehren sowie Rettungsdienst und Polizei zum Brandobjekt auf.

Aus noch unklarer Ursache brach in einer Hütte, in der landwirtschaftliche Fahrzeuge abgestellt waren, ein Feuer aus. Rasch entwickelte sich das Feuer zu einem Vollbrand. Insgesamt kämpften zehn Feuerwehren aus dem Bezirk Scheibbs gegen die Flammen an.

Durch das rasche Handeln der 126 Florianis konnte das Wohnhaus geschützt und 20 Kühe, die sich neben dem Brandherd im Stall befanden, gerettet werden. Für 15 von 18 Hühnern, welche in einem Hühnerstall direkt am Brandobjekt angrenzten, kam leider jede Hilfe zu spät. Sie verendeten im Feuer.

