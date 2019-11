Sie ist ein neues Schmuckstück: die kürzlich neugebaute Saunakabine im Ybbstaler Solebad. In Zusammenarbeit mit regionalen Partnern und dem österreichischen Saunabauer „devine GmbH“ entstand in den letzten Wochen um rund 160.000 Euro das neue Saunaangebot, dass gespickt ist mit einigen Details und Highlights.

Das Grundkonzept ist einfach: Die neue Sauna soll ein Niedrigtemperaturangebot (bis 65°C) sein, das einlädt zum Verweilen und Entspannen – mit allen Sinnen. Herausgekommen ist ein echtes Highlight für den österreichischen Saunamarkt, dass es in dieser Form in Österreich noch nicht gibt.

Neben hochwertigen Materialien besticht vor allem das multimediale Konzept der Anlage. So sorgt der Saunaofen mit einem neuartigen Duftkonzept für Geruchserlebnisse der besonderen Art. Echte Aromaträger – wie etwa Rosenblüten oder Heu – werden verwendet um diese Düfte in der Sauna zum Leben zu erwecken. Außerdem ist die Kabine ausgestattet mit einem speziell für Göstling konzipierten Multimediaangebot.

So steht dort eine großflächige Projektionsfläche zur Verfügung, mit der die Gäste zu einer virtuellen Reise in eine andere Welt eingeladen werden. Gepaart mit angenehmen Klängen lässt sich hier eine Auszeit vom Alltag optimal genießen. Damit nicht genug. Ergänzt wird die neue Kabine um ein attraktives Sonnendeck, das die Gäste nach dem Saunagang zum Verweilen im Saunagarten einlädt, mit dem unverwechselbaren Blick auf die Ybbs und die umliegenden Berge. Mit Liebe zum Detail und viel Engagement entstand das neue Saunaangebot pünktlich zum zehnjährigen Bestehen der Anlage.

Zehnjähriges Jubiläum steht unmittelbar bevor

„Zum zehnjährigen Jubiläum unseres Ybbstaler Solebades können sich unsere Gäste auf ein neues Saunahighlight für die ganze Region freuen, dass es so in ganz Österreich nicht gibt! Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben“, sagt VP-Bürgermeister Friedrich Fahrnberger und freut sich auf die ersten Gäste, die er bei der Eröffnung am Dienstag, 3. Dezember, begrüßen darf.