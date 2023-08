Mostviertel: Schöner August lässt Juli vergessen

„Die Buchungslage im Sommertourismus von Anfang Mai bis Ende Juli nähert sich jener aus dem Jahr 2019. Allerdings hat sich das Buchungsverhalten dahingehend noch stärker verändert, dass kurzfristigere Reisen gebucht werden. Vor allem Planungen für Kurzurlaube werden dem Wetter angepasst“, weiß der Vorsitzende der Mostviertel Tourismus GmbH Johannes Scheiblauer, der selbst das RelaxResort Kothmühle in Neuhofen und das Schlosshotel an der Eisenstraße in Waidhofen führt. Ein wichtiges Thema sei auch der Trend zur Digitalisierung. „Das Hotel muss online buchbar sein. Je kürzer der Aufenthalt ist, desto kürzer muss auch die Vorlaufzeit der Buchung sein. Das wichtigste Portal ist hierbei noch die eigene Webseite, aber auch auf anderen Plattformen muss das Hotel schnell und einfach zu finden sein“, ist Scheiblauer überzeugt.

Auch Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt zeigt sich durchaus optimistisch, dass das Mostviertel heuer insgesamt die 2019er-Nächtigungszahl von knapp 1,2 Millionen Nächtigungen wieder erreichen kann. Der Sommertourismus spiele dabei eine immer wichtigere Rolle. „Wir hatten bis Juni bereits 547.000 Nächtigungen und liegen dabei nur 19.000 Nächtigungen hinter dem 2019er-Jahr. Der Juli war zwar witterungsbedingt an den Wochenenden sehr bescheiden, aber dafür haben wir einen traumhaften August, in dem unsere Betriebe einiges aufholen werden. Wenn auch noch der Herbst passt, dann sollten wir uns den 1,2 Millionen Nächtigungen nähern – und das, obwohl wir mit dem geschlossenen Alpenhotel Gösing in Puchenstuben einen großen Betrieb verloren haben“, erklärt Purt.

Das spiegelt sich auch in den Halbjahreszahlen der Tourismusverbände wider. Während alle Verbände zwischen 42,8 Prozent (Melker Alpenvorland) und 5,4 Prozent (Eisenstraße NÖ) im Vergleich von 2023 auf 2022 zulegen konnten, verlor der Tourismusverband Pielachtal im ersten Halbjahr 2023 17,9 Prozent.

Die Nächtigungsbilanz im ersten Halbjahr 2023 (Jänner bis Juni) im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022: