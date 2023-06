Das Haus der Wildnis startet mit einer Zeugnisaktion in die Ferien

„Wir planen zum Schulschluss am Freitag, 30. Juni, erstmalig eine Zeugnisaktion. Die Note in Mathematik oder naturwissenschaftlichen Fächern bestimmt die Höhe des Eintritts der jeweiligen Schüler ins Haus der Wildnis“, erklärt Leiterin Katharina Pfligl. Wer also zum Beispiel in Mathematik einen Einser im Zeugnis stehen hat, bezahlt an diesem Tag nur einen Euro Eintritt in die Ausstellung.

Zusätzlich gibt es im Haus der Wildnis den ganzen Sommer über für Kinder ein attratkives Ferienprogramm. Zweimal findet eine Sommer-Rätselrallye, inklusive Bastelstation für Kinder ab sechs Jahren, statt. Die Termine sind am 13. Juli und 24. August, jeweils von 9 bis 11 Uhr. Kosten: 4 Euro.

Ebenfalls zweimal, am 27. Juli und 10. August, ab 15 Uhr, wird Bettina Planyavsky eine Lesung der „Erbsenpunkt Maus“ inklusive Zeichenworkshop im Haus der Wildnis abhalten. Geeignet ist dieses Programm ab 5 Jahren. Der Eintritt dazu ist frei.

Eine Anmeldung ist für das Ferienprogramm unbedingt erforderlich. Informationen und Details unter www.haus-der-wildnis.at.