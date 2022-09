Gut gebuchter Sommer im Mostviertel

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Herbst zieht ins Land. Zeit, eine erste touristische Bilanz über den ausgelaufen Sommer zu ziehen. „Insgesamt sind wir durchaus zufrieden mit der Buchungslage angesichts der schwierigen Situation, aber es war heuer auch deutlich spürbar, dass viele Gäste im Juli Sehnsucht nach dem Meer hatten“, resümiert Geschäftsführer Andreas Purt vom Mostviertel Tourismus.

„Daher ist auch die Wilde-Wunder-Card bei unseren Gästen gefragt“

Deutlich erkennbar für den Experten war auch, dass das Preis-Leistungsverhältnis bei den Urlaubern eine große Rolle spielt. Betriebe im höheren Gastro-Segment und Beherbergung konnten Preise eher durchsetzen als einfache Pensionen. „Daher ist auch die Wilde-Wunder-Card bei unseren Gästen gefragt“, so Purt. Diese bietet freien Zutritt für die ganze Familie zu insgesamt 52 Attraktionen und Abenteuerprogrammen sowie zu 50% ermäßigten Fahrten mit der Mariazellerbahn sowie den VOR Bussen im alpinen Mostviertel. (wildewunder.at)

Außerdem sind bei Familien vor allem „Urlaub am Bauernhof“-Betriebe sowie Ferienwohnungen sehr beliebt. Doch auch die Campingplätze freuen sich über starke Nachfrage. Neben Lunz am See und und Mitterbach am Erlaufsee als gefragteste Orte, ist man auch in Waidhofen/Ybbs mit den Buchungen sehr zufrieden.

„Sie kommen wieder, aber doch noch verhaltener als 2019“

Vor allem Betriebe in der Nähe des Ybbstalradweges ziehen eine durchaus. positive Bilanz. „Generell nimmt die Tendenz zu kürzeren Aufenthalten und sehr kurzfristigen Buchungen weiter zu“, so Purt. Die Unsicherheiten wegen der Teuerungen und Corona trüben nach wie vor die Lust auf langfristige Planungen. Verhalten sind auch noch die ungarischen, tschechischen und slowakischen Gäste. „Sie kommen wieder, aber doch noch verhaltener als 2019“, weiß Purt, der auf einen starken Herbst mit schönem Wanderwetter hofft.

