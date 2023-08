Wieselburg: Unterricht in den Ferien macht Spaß

„Note eins bis zwei“ – so lautet der allgemeine Tenor der teilnehmenden Kinder bei den diesjährigen ersten beiden Sommercamps des Lernservices Wieselburg im Haus der Zukunft. Die beiden Native Speaker Paul Crouch und Jerome Small konnten von Mittwoch bis Freitag der Vorwoche insgesamt elf Schülerinnen und Schüler zum Englisch-Sommercamp begrüßen. Gemeinsam begab man sich auf eine Entdeckungsreise durch England. Dabei lernten die Jugendlichen typische Speisen wie Cream Tea mit Scones kennen, beschäftigten sich mit englischen Texten und Musik und probten Sketches und Lieder, die zum Abschluss des Camps den Eltern präsentiert wurden.

Die sieben Mathe-Profis setzten sich gemeinsam mit ihrem Trainer Harald Essletzbichler in lockerer und spielerischer Atmosphäre mit Mathematik im Alltag auseinander. „Wir gingen der Frage nach, wozu man Mathematik zu Hause oder im späteren Berufsleben eigentlich braucht und fanden dabei viele Beispiele vom Kochen bis zur Automechanik, vom Einkaufen bis zum Büroalltag“, schildert Essletzbichler. Den Titel der Mathe-Kaiserin des Sommercamps holte sich die Wieselburgerin Anika Wemer. Den Abschluss der beiden Camps bildete die bereits zur Tradition gewordene Grillerei am Zwieselplatz bei der Erlauf.

„Wir wollen den Jugendlichen mit diesen Camps auf spielerische Art und Weise außerhalb der Schulzeit Lernstoff vermitteln. Dabei soll vor allem das Interesse der Jugendlichen für Englisch oder Mathematik geweckt werden und nicht so sehr das Lernen im Vordergrund stehen. Aber wie sich bereits in den letzten Jahren gezeigt hat, bringen diese Kurse auch im späteren Schulalltag etwas“, freut sich Bürgermeister Josef Leitner bei einem Kurzbesuch.

Die dreitägigen Sommercamps des Lernservices in Wieselburg kosten für Wieselburger Schülerinnen und Schüler 30 Euro, für Nicht-Wieselburger 60 Euro. Dabei inkludiert sind neben dem dreitägigen jeweils siebenstündigen Kursprogramm auch das Mittagessen und die Getränke. „Die Kids haben trotz der Hitze tapfer durchgehalten und waren mit vollem Ehrgeiz dabei. Dazwischen bot sich in den Pausen aber auch immer die Möglichkeit, sich bei einem Bad in der Erlauf zu erfrischen oder draußen die eine oder andere Aktivität zu unternehmen“, schildert Gabriele Dorn-Scheruga, die Koordinatorin des Lernservices Wieselburg.

Noch sind Plätze für Schreibwerkstatt-Sommercamp frei

Dorn-Scheruga selbst hält von 28. bis 30. August noch ein Schreibwerkstatt-Sommercamp mit Impro-Theater ab. „Junge Geschichtenerzählerinnen und -erzähler dürfen dabei neue Erfahrungen sammeln – vom kreativen Schreiben, über Poetry Slam bis zu kleinen Theaterstücken ist alles möglich“, sagt Dorn. Noch sind einige Plätze frei. Anmeldungen im Rathaus.

Das kostenlose Lernservice der Stadtgemeinde Wieselburg wird dann ab Ende September wieder jeden Donnerstag im Haus der Zukunft angeboten. Von 14 bis 16 Uhr für Volksschulkinder, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr für Kinder der Sekundärstufe in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. „Im vergangenen Schuljahr war das Interesse sehr groß. Da sind wir fast übergegangen. Aber das Echo der Kinder und Eltern war sehr positiv. Für heuer läuft die Anmeldung für das Lernservice ab September auf der Gemeinde“, weiß Gabriela Dorn-Scheruga.