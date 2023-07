Erster Kinoabend im Steinakirchner Salettl

Überschaubar war der Besuch bei der Premiere des Sommerkinos im Rahmen des NÖ Kultursommers. Gezeigt wurde der Film des Mostviertler Filmemachers Tobias Karlinger „NIKI – Never give up“. Gedreht wurde der Film zur Gänze in Lackenhof rund um den Ötscher und er schildert, wie sich Niki (Lea Köhler) ihren Traum als Skiprofi erfüllt. Mit dabei im Garten der Pizza Manufaktur waren nicht nur die Obfrau von Steinakirchen Aktiv (Veranstalter), sondern auch Produzent Tobias Karlinger sowie die Darsteller Christine Meister-Sedlinger und Konrad Lusenberger sowie Wolfpassings Theatersommer-Regisseur Daniel Pascal. Am kommenden Freitag (21. Juli) geht es mit der Kinokultur weiter. Ab 14 Uhr gibt es den Familienfilm „Willi und die Wunderkröte“ und am Abend (21 Uhr) steht „Sterne unter Stadt“ mit Veronika Altenberger am Programm. Den Sommerkino-Schlusspunkt am 28. Juli setzt die Komödie „Freibad“ (21 Uhr).