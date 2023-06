Sommerkultur „Wut & Wandel“ als Themen bei „wellenklaenge“-Festival in Lunz am See

Simon Zöchbauer und Julia Lacherstorfer sind seit 2018 die Intendanten des "wellenklaenge"-Festivals in Lunz am See. Foto: Theresa Pewal

D ie diesjährige Ausgabe des „wellenklaenge“-Festivals in Lunz am See steht unter dem Motto „Wut & Wandel“. Den Auftakt macht am 14. Juli der Anja Om Plus Chor, die Singer-Songwriterin Oska sorgt am 29. Juli auf der Seebühne - quasi dem Herzstück des Events - für den Abschluss.

Programmiert wird das Festival von Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer, die seit 2018 die Intendanz innehaben. „Wir brauchen diese Wut, damit sich Dinge verändern“, heißt es seitens der Veranstalter zum diesjährigen Motto. Oftmals stelle sich der Mensch nicht den möglichen Widerständen, sondern wähle den leichteren Weg. „Die Frage ist jedoch: Finden wir nicht gerade abseits der ausgetretenen Pfade die allerschönsten Blumen?“ Künstlerische Blüten gibt es in Lunz am See im Rahmen des Festivals an insgesamt zwölf Terminen zu entdecken. Auf dem Programm stehen gleich mehrere Abendkonzerte, ein Stelldichein geben sich hier u.a. das Mathias Eick Quintet (15. Juli) und das Lena Jonsson Trio (20. Juli). Ebenfalls geboten wird eine Märchenwanderung, die sich am 18. Juli am Leitthema „Wut & Wandel“ orientieren wird. Seit 8. März läuft der Kartenvorverkauf für das Festival. Schon Ende März hieß es seitens Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer, dass sie „sehr zufrieden mit dem Anlauf des Kartenverkaufs nach dem Programm-Release sind.“ Heuer neu im Angebot sind Wochenendpässe. Das Programm der wellenklaenge lunz am see: Fr, 14. Juli: Eröffnungskonzert , 19 Uhr, Anja Om Plus Chor & Make it count

Sa, 15. Juli: Abendkonzert, 19:30 Uhr; When we leave, Mathias Eick Quintet

So, 16. Juli: Matinée, 11 Uhr Anatolian Kurdish, Roots Revival Ensemble feat. Sakina Teyna

Di, 18. Juli: Märchenwanderung, 16:30 Uhr; Vom Wila mit den Blutflecken Helmut Wittmann & Meimankhan Beken

Do, 20. Juli: Abendkonzert, 19:30 Uhr; Stories from the Outside; Lena Jonsson Trio

Fr, 21. Juli: Hausball, 19 Uhr; Janusz Prusinowski Kompania & Schallwellen-Orchester

Sa, 22. Juli: Podiumsgespräch, 19 Uhr, Abendkonzert, 20:30 Uhr Seengwa, Mamadou Diabate & Percussion Mania

So, 23. Juli: Jakobisingen, 18 Uhr; Erdung & Leichtigkeit, Landor, Albin Paulus & Müströki

Mi, 26. Juli: See.Rund.Gang, 16:30 Uhr Ein Ort namens Wut Amani Abuzahra

Do, 27. Juli: CPM-Lab-Abschlusskonzert, 19 Uhr; Angélica Castelló, David Six, Simon Zöchbauer, Ralph Mothwurf; Art of Solo, 20:30 Uhr Reisen im Geist, Büşra Kayıkçı

Fr, 28. Juli: Abendveranstaltung, 19 Uhr: Light Installation & Oriental Techno; Lukas König, Seba Kayan, Wetter Etc.

Sa, 29. Juli: Abschlusskonzert, 19:30 Uhr, My World, My love, Paris, OSKA Alle Infos: www.wellenklaenge.at