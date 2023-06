Viele Natur- und Gartenliebhaber im KräuterKraftWerk Steinakirchen

„Die Sommerlust am 17. und 18. Juni war ein voller Erfolg und wurde mit diversen Ausstellern, Führungen und Vorträgen durchgeführt“, erläuterte KraftWerks-Chefin Monika Vesely. Und das mit einem beeindruckenden Finale: Denn der Garten präsentierte sich in voller Pracht und Blüte.

Die zahlreichen Gäste genossen das traumhafte Wetter, machten es sich unter den Bäumen und in der Holzliege gemütlich oder schlenderten durch den Garten und informierten sich beim Handwerksmarkt über Gartenzubehör, Tonkreationen, Biohonig und Insektenhotels. Am Samstag wurde auch noch ein Lagerfeuer im Räuchergarten veranstaltet. „Mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, über Kräuter, Natur und Gärten zu philosophieren und gemütlich gemeinsam ein Glas Sauerhonig zu genießen, erzeugen diese wertvollen Momente“, erwähnt Vesely. Regionale Künstler boten parallel dazu ihre Waren feil, dazu gab es Bio-Bratwürstel vom Archehof und das schon legendäre Kräuterbier „Rosi“.

Bei den Gartenführungen mit Monika Vesely und Magdalena Schübl und Vorträgen von Christl Schober erfuhren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen viel Wissenswertes über Knospenmazerate oder traditionelle Heilpflanzen und ihre Anwendung in der Eisenstraße. Der Auftritt der Blasmusikkapelle Steinakirchen in der Siedlung Zehethof mit Halt am Naturteich vollendete die ausgelassene Stimmung.

Weitere Gartenführungen bieten Monika Vesely und Thomas Pollak von Mai bis Oktober auf Anfrage. Im Zuge der Natur-im-Garten-Schaugartentage „Herbstzauber“ findet die nächste Veranstaltung am 16. September von 10 bis 16 Uhr statt. Weitere Infos und Veranstaltungen unter: www.kräuterkraftwerk.at.