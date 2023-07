Richard Kerschner: „Musik ist meine Leidenschaft“

Am Mittwoch feierte die diesjährige Musik-Revue „One Vision - Überdosis G'fühl“ eine umjubelte Premiere bei den Melker Sommerspielen (siehe Nach der Premiere - Musikrevue der Sommerspiele Melk: Der Olymp strahlt in Neon - NÖN.at (noen.at)). Für den 38-jährigen Wieselburger Richard Kerschner war es eine besondere Premiere. Denn Kerschner, bis im Vorjahr noch Geschäftsführer im Reiseunternehmen, war erstmals im Sommerspiel-Team als Korrepetitor mit dabei. Ein Korrepetitor ersetzt bei den musikalischen, szenischen und choreographischen Proben die Band und begleitet die Künstlerinnen und Künstler beim Einstudieren der Nummer und führt die Sängerinnen und Sänger durch das Lied. Bei der diesjährigen Sommerspiel-Produktion sind das nicht weniger als 49 verschiedene Songs, von Queens „One Vision“ über Tina Turners „What's Love Got to Do with It“ bis hin zum „Überdosis G'fühl“ von STS.

Richard Kerschner sprang dabei bei den Proben in Wien oder Melk ein, wenn Chef-Korrepetitor Andreas Brencic, der Wiener ist seit Beginn der Musikrevue in Melk mit dabei, nicht konnte. „Es hat sich durch Zufall ergeben und war für mich aber eine ganz tolle Erfahrung. Musik ist schon immer eine meiner großen Leidenschaften. Ich begleite schon seit vielen Jahren Sängerinnen und Sänger bei diversen Anlässen mit dem Klavier oder Keyboard. Nun hatte ich erstmals ein Jahr Zeit, tiefer in die Materie einzutauchen. Diese Produktion jetzt war aber mein bisheriger Höhepunkt. Es war super. Mal schauen, was sich da noch weiter ergibt“, lässt Kerschner offen, was die Zukunft bringt.

Aktuell schließt er gerade den Lehrgang „Jazz in Contemporary Music“ an der Universität für Weiterbildung in Krems ab. Da geht es um Komposition und Arrangement. Die Teilnehmer schreiben eigene Stücke für eine Jazz-Big Band-Besetzung. Im Rahmen der Jazzwoche in Zeillern werden die Kompositionen vom NÖ Jugendjazzorchester unter der Leitung von Christoph Cech am Mittwoch, 2. August, um 21 Uhr im Rahmen eines öffentlichen Konzerts aufgeführt.

Bei der Premiere in Melk fieberte er jedenfalls genauso mit wie alle anderen Teammitglieder. „Auch dieses schöne Kribbeln war Neuland für mich“, freute sich der 38-Jährige, der daneben immer auch noch selbst mit dem Bus unterwegs ist - so etwa mit den Krügerlbussen am Volksfest oder jetzt am Wochenende mit der Stadtkapelle zum Bezirksmusikfest nach Lunz.