NÖAAB-Mitgliedertag in der Purgstaller Erlaufschlucht

Der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) tourt derzeit mit der „Was ist dir wichtig?“-Sommertour durch alle Regionen des Landes. Ein besonderes Highlight der Tour war der Mitgliedertag, der dieses Jahr am vergangenen Samstag in der malerischen Kulisse der Erlaufschlucht stattfand. Bei der Wanderung durch die Schlucht und dem anschließenden gemütlichen Eis-Essen standen Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister und Landesgeschäftsführer Matthias Zauner für die Diskussion von Anliegen, Wünschen und Ideen zur Verfügung. Als besondere Gäste waren auch EU-Abgeordneter Lukas Mandl sowie Landtagsabgeordneter Anton Erber mit dabei und konnten in diesem Rahmen zahlreiche Anregungen für ihre Tätigkeiten im EU-Parlament und Landtag mitnehmen.

Christiane Teschl-Hofmeister betonte: „Der Mitgliedertag ist alljährlich das Dankeschön an die Mitglieder für ihre Unterstützung und den Zusammenhalt im NÖAAB. Gleichzeitig bietet der Mitgliedertag einmal mehr die Möglichkeit, sich über aktuelle Anliegen auszutauschen.“