Parken kostet am Hochkar und Ötscher ab sofort 5 Euro pro Tag

Fünf Euro Tagesgebühr müssen Besucher seit dieser Sommersaison für ein Parkticket auf den offiziellen Parkplätzen bei den Liftstationen am Großen Ötscher, Hochkar, Annaberg und der Erlebnisalm Mönichkirchen bezahlen. Eine Gebühr, die allerdings nur anfällt, wenn man kein Liftticket oder anderes Erlebnisticket der Bergbahnen (zum Beispiel am Ötscher ein Ticket für den Bogenparcours) löst. „Wenn jemand kostenpflichtige Leistungen der Bergbahnen in Anspruch nimmt, dann ist das Parkticket dort selbstverständlich inkludiert“, erklärt Bergbahnen-Geschäftsführer Karl Weber.

Während am Hochkar die Parkgebühr dieses Wochenende das erste Mal fällig wird, gilt es etwa am Ötscher schon seit Beginn des Sommerliftbetriebes. Dort sind die Etagenparkplätze beim Großen Ötscher sowie der Parkplatz bei der Distelpiste gebührenpflichtig. Die Parkplätze am Eibenkogel sind vorerst noch gebührenfrei. „Ja wir haben auch schon die ersten Rückmeldungen“, sagt Weber. „Viele zeigen Verständnis bzw. ist es für sie okay, weil sie ohnehin ein Liftticket lösen und dadurch keine Zusatzkosten haben. Aber natürlich erreichten uns auch schon Mails, wo sich Leute beschweren. Ich gehe seit 20 Jahren auf den Ötscher, habe noch nie bezahlt und werde das auch weiterhin nicht machen“, schildert Weber die unterschiedlichen Reaktionen.

Digitales Parkticket, Kontrolle mittels Kameras

Vorerst wird Leuten, die keine Parkgebühr zahlen, noch nichts passieren. „Wir weisen die Gäste in der ersten Phase darauf hin. Aber wenn es nicht klappt, dann werden wir auch strengere Kontrollen und entsprechende Strafen folgen lassen müssen. Vor allem dann mit Blick in Richtung Winter, wo die Parkplatzkapazitäten teilweise eingeschränkt sind“, erklärt Weber und ersucht um Verständnis. Denn immerhin zahlen die Liftgesellschaften einerseits für die Pacht der Parkplatzflächen zum Teil beträchtliche Summen und sind andererseits auch für deren Erhaltung zuständig. „Wir haben übrigens auf Anregung von Elias Buder am Hochkar und Ötscher schon jeweils zwei Behindertenparkplätze geschaffen. Dort ist das Parken auch kostenfrei“, schildert Weber.

Kontrolliert wird die Parkgebühr übrigens über ein Kamerasystem, ähnlich wie es bei Park & Ride-Parkplätzen bei Bahnhöfen der Fall ist. Das Parkticket kann man online buchen oder direkt bei den Liftkassen kaufen. „Dazu ist nur die Eingabe beziehungsweise Bekanntgabe der Autonummer notwendig. Es gibt kein physisches Ticket mehr. Das ganze läuft digital“, erklärt Weber.