Sonnenenergie Gresten-Land: Drei Gebäude werden zu kleinen Sonnenkraftwerken

Die Sonne lacht bereits jetzt aus dem Kindergarten in Gresten-Land. Nun soll sie auch durch Photovoltaik-Paneele für sauberen Strom sorgen. Foto: Claudia Christ

G resten-Land forciert Ausbau von PV-Anlagen: Nächste Projekte sind am Kindergarten, am Bauhof und am Arzthaus geplant.

Alternative Energieformen sind in der Gemeinde Gresten-Land schon längere Zeit ein großes Thema. Nach der Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung im Vorjahr wird heuer der Fokus auf Photovoltaik-Anlagen gelegt. 75.000 Euro der 150.000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) werden noch heuer in energiesparende Maßnahmen investiert. Die Dächer von Kindergarten, Bauhof und Arzthaus werden so zu kleinen Sonnenkraftwerken umfunktioniert. „Beim Kindergarten tut sich neben dem veralteten Dach, hier werden für die Installation auch einige Zimmer- und Dachdeckerarbeiten notwendig sein, noch ein weiteres Problem auf“, erklärt Bürgermeister Erich Buxhofer. Denn der Kindergarten ist bereits jetzt bummvoll. „Wir haben heuer bereits neun Geburten in der Gemeinde zu verzeichnen und werden im Jänner eine neuerliche Bedarfserhebung durchführen, um den künftigen Platzbedarf auszuloten. Sollte aufgrund des Ergebnisses Platznot im Kindergarten herrschen, werden wir uns einen Zubau des derzeit dreigruppigen Kindergartens mit einem zusätzlichen Gruppenraum und den entsprechenden Sanitäranlagen überlegen müssen“, sagt Buxhofer mit Blick in die Zukunft. Jetzt wird aber erst mal in die 22 Kilowatt-Peak PV-Anlage von der Firma Allmer montiert. Die Kosten dafür betragen 33.000 Euro, zuzüglich der angesprochenen 9.000 Euro für die Zimmermann- und Dachdeckerarbeiten. Energiegewinnung durch Sonnenkraft soll auch am Bauhof in Zukunft stattfinden. Hier wird eine entsprechende 18,7 Kilowatt-Peak-Anlage um 28.000 Euro installiert. „Beim Arzthaus ist bereits eine entsprechende Anlage montiert, jedoch mit geringerer Leistung. „Deshalb baut die Firma Schornsteiner die bestehenden Paneele wieder ab. 75 Prozent der Kosten, die uns beim Kauf der Anlage im August 2020 dadurch entstanden sind, bekommen wir von der Firma wieder zurück. Stattdessen wird nun eine leistungsstarke Anlage (statt 330 nun 420 Watt) installiert. Kostenpunkt: 28.000 Euro.