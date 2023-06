PV-Anlage in Wang sorgt für Diskussionen

„Vor Kurzem fuhr ich von Wolfpassing nach Gresten. In Griesperwarth fielen mir sofort die Gestelle für eine Freiflächenphotovoltaikanlage auf einer ackerfähigen Fläche auf. Auf dieser Fläche kann man, auch wenn diese Fläche manchem nicht groß vorkommt, Brotgetreide anbauen. Wenn wir Bauern auf unseren Äckern Pflanzen für die Energiegewinnung anbauen, werden wir als Verbrecher abgestempelt. Aber solch ein Frevel wird sogar noch belohnt. Photovoltaikanlagen gehören auf Dächer, Böschungen, Lärmschutzwände und alle anderen Flächen, die nicht landwirtschaftlich nutzbar sind“, wettert UBV-Kammerrat Thomas Erber aus Wolfpassing in einem Leserbrief an die NÖN, erläutert auch, dass solche PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen auch zu einer kleinräumigen Erwärmung des Klimas führen und fordert daher den sofortigen Abriss dieser Anlage.

„Alles rechtens“, beruhigt da ÖVP-Bürgermeister Franz Sonnleitner. „Diese 700 kWp-Anlage wird auf einem seit 20 Jahren auch so gewidmeten Betriebsareal errichtet. Daher sind dort weder eine Umwidmung noch eine Genehmigung notwendig. Der Unternehmer, der diese Anlage errichtet, ist vollkommen im Recht“, erklärt Sonnleitner. Damit verstößt er auch nicht gegen den Grundsatzbeschluss, dass im Wanger Gemeindegebiet keine PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet werden, solange es noch ungenützte Dachflächen gibt. „Da müsste die Widmung eine andere sein“, klärt Sonnleitner auf.