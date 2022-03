Spaß und Lacher in schwierigen Zeiten

Und so sorgten Schweighofer, Tutschek und Huber von Beginn an mit ihren Interpretationen von bekannten Schlagern genauso für Lacher und Applaus im Publikum wie die im Anschluss an die Lesungen gezeigten Original-Musikvideos von Roberto Blanco, Udo Jürgens, Duo Mess, Wolfgang Petry, Trio, Heino, Wildecker Herzbuben, Trude Herr oder Gitte, die mit ihrem Lied aus dem Jahr 1975 „So schön kann doch kein Mann sein“ der diesjährigen Schlagerlesung den Titel gab.

Übirgens: Bei der nächsten Veranstaltung von scheibbs.impuls.kultur wird es wieder um einiges ernster. Am Donnerstag, 10. März, zeigt scheibbs.impuls.kultur den Film „Endphase“ von Hans Hochstöger über das Massaker an 228 jüdischen Frauen, Kindern und Männern in Hofamt Priel. Der Regisseur wird an diesem Abend auch in Scheibbs zu Gast sein.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden