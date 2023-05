Baustart für neues Geschäftslokal in Reinsberg

Der als Verein organisierte Nahversorger „Unser G‘schäft in Reinsberg“ geht heuer in sein elftes Bestandsjahr. 2012 hatten die Reinsberger mit der Firmengruppe Kastner Nah&Frisch die Nahversorgung selbst in die Hand genommen, nachdem die Familie Stierschneider Ende 2011 ihr Geschäft geschlossen hatte. Bis jetzt ist man noch im ehemaligen Geschäft der Familie Stierschneider eingemietet.

Ab Herbst soll sich das ändern. Im September will man in das neue, mit 160 m² rund doppelt so große Geschäftslokal mit kleiner überdachter Terrasse direkt vor dem Kindergarten übersiedeln.

Am Sonntag erfolgte im Rahmen des Reinsberger Maifestes in Anwesenheit von Architekt Walter Brandhofer und Baumeister Fritz Wismüller (Firma Schweighofer Bau) sowie Landtagsabgeordneten Anton Erber der offizielle Spatenstich für den 450.000 Euro teuren Neubau.

350.000 Euro davon muss die Gemeinde berappen, 100.000 Euro kommen über die NAFES-Förderung des Landes. Ðie Gemeinde hat für den Bau ein Darlehen aufgenommen., das über die künftigen Mieteinnahmen rückfinanziert werden soll. „Alle Aufträge sind soweit vergeben. Es wird sich haarscharf ausgehen, auch weil das wieder ein Projekt ist, in dem sich viele Freiwillige ehrenamtlich engagieren. Es ist ein Projekt von den Reinsbergern für Reinsberg“, freut sich Bürgermeister Franz Faschingleitner und bedankt sich vor allem auch beim Verein mit Obmann Christoph Wolmersdorfer an der Spitze sowie bei „Polier“ Franz Rechberger, der wie schon beim Musium die Organisation der freiwilligen Helfer übernimmt.

„Es ist einfach unglaublich, welches Engagement hier dahintersteckt. Der ganze Ort identifiziert sich mit unserem Geschäft und freut sich auf das neue Lokal“, weiß auch Geschäftsführerin Andrea Fischer, die das sechsköpfige Verkaufsteam anführt.

Übrigens ab August wird „Unser G‘schäft in Reinsberg“ auch den ersten Lehrling ausbilden.

