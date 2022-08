Startschuss für Glasfaser in Steinakirchen

Werbung

Mit dem Gemeinschaftsspatenstich in Steinakirchen wurde am Dienstag der Vorwoche für die Gemeinden Steinakirchen, Wang, Ferschnitz, Euratsfeld und Neuhofen an der Ybbs die Zukunft mit Breitbandanschlüssen offiziell besiegelt. Für die knapp 3.000 Haushalte wurden fast 11,5 Millionen Euro investiert. Zudem werden ungefähr 120 Kilometer an Trassen gegraben.

„Schnelle und stabile Glasfaser sind die Basis, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu stärken, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und damit die Attraktivität des heimischen Wirtschafts- und Lebensstandorts für junge Menschen zu steigern“, betont Landesrat Jochen Danninger.

Gemeinderat Roland Berger, Vizebürgermeisterin Iris Steindl, Bürgermeister Wolfgang Pöhacker, Landesrat Jochen Danninger, Landesrat Jochen Danninger, Landtagsabgeordneter Anton Erber und Bauleiter Kurt Brüller. Foto: Schaupp

In Steinakirchen, wo die Bürger während der Sammelphase die 42-Prozent-Hürde mit 57 Prozent meisterten, steigt bei Bürgermeister Wolfgang Pöhacker die Vorfreude auf den baldigen Glasfaseranschluss: „Ich bin stolz darauf, dass wir als Gemeinde in den vergangenen Monaten unsere gemeinschaftlichen Kräfte mobilisiert und so den heutigen Tag ermöglicht haben.“

Auch Bürgermeister Franz Sonnleitner, der sich für den Spatenstich entschuldigen ließ, zeigt sich sehr erfreut: „Mit dem Glasfaserausbau schaffen wir die besten Rahmenbedingungen für die Wanger Bevölkerung und sorgen dafür, dass unsere Gemeinde auch für kommende Generationen attraktiv bleibt.“

