Entdeckungsrunde im Melker Alpenvorland

Wieder einmal tauschte die Volksbank-Wandergruppe den Rucksack mit dem E-Bike. Anfang September ging es von Purgstall aus zu einer Entdeckungsrunde ins Melker Alpenvorland. Tourguide und Rad-Regionskenner Wolfgang Zimprich stellte für seine ehemaligen VB-Freunde und Arbeitskollegen Engelbert Fasching, Walter Windpassinger, Herwig Maxa und Kurt Nemecek eine kreative Route zusammen. Über Unternberg, Reichersau und Oberndorf ging es über Wildenmaierhof nach Pöllaberg im Gemeindegebiet von Kirnberg. Dort war die sehenswerte Filialkirche neben dem Bauernhof der Familie Gansch das sakrale Ziel. Mit dem Schlüssel der Hausherrin bekamen die Radler einen Einblick in das historische Gemäuer von Barockorgel, Kremser-Schmidt-Kreuzweg und was es mit den Reiseglocken auf sich hat.

Weiter führte die Radrunde über Kimming und Wolkersdorf und über den Hagberg nach Mank. Hier durfte ein Abstecher in den Stadtpark mit dem Kneipp-Pfad und dem SoleAerium nicht fehlen. Über Busendorf und Pöllendorf war die Greißlerei in St. Leonhard am Forst das kulinarische Ziel der Runde. Über die Römerradroute und den Erlauftalradweg führte die Radrunde über Ruprechtshofen, Grabenegg, Reisenhof, Petzenkirchen und Wieselburg zurück nach Purgstall.