Erlauftal-Radrunde zum Meridianstein

Ab und zu tauschen die ehemaligen Volksbank-Kollegen Walter Windpassinger, Herwig Maxa, Engelbert Fasching, Kurt Nemecek und Wolfgang Zimprich den Rucksack mit dem Radsattel. Letzte Woche radelten die fünf zum Start-Treffpunkt beim Gasthaus Plank in Bodensdorf an. Gemeinsam ging die Fahrt am Kleinen Erlauftalradweg über Wolfpassing, Steinakirchen, Wang, Perwarth und Randegg Richtung Gresten.

Knapp vor den Welser-Werken machte die Truppe einen kurzen Abstecher zum Meridianstein in der Grestner Landgemeinde. Genau hier kreuzen sich der 15. Längengrad und der 48. Breitengrad ausgehend von Greenwich. Am 29. Juli 1987 hat ein Team vom Vermessungsamt Scheibbs diesen Punkt fixiert. Nach diesem historischen Input ging die E-Bike-Runde über Brettl nach Kienberg, wo der Weg in den Erlauftal-Radweg einmündet. Im Gastgarten des Gasthauses Schernhammer, ehemals „Heiser-Kantine“, wurden das Tagesmenü und das Linzer Bier verkostet, ehe man den traumhaften Radentdeckungstrip mit Ortsdurchfahren von Scheibbs und Purgstall gemütlich ausklingen ließ. Beim nächsten Radausflug nehmen die fünf Freunde den Ybbstal-Radweg unter die Lupe.