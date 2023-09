Gratulation zum 80er trotz falschen Geburtsdatums

Der 80. Geburtstag von Langzeitmitglied Rudolf Teufl war für den nunmehrigen Schiclubvorstand unter Obmann Robert Fahrnberger ein großes Anliegen, dem Jubilar zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren und für die herausragende Unterstützung des Schiclubs Göstling-Hochkar Danke zu sagen.

Im Zuge der Vorbereitungen zur Gratulation wurde festgestellt, dass Rudi Teufl seit ewig in der Mitgliederdatei mit falschem Geburtsdatum geführt wurde. Anstatt der 24. September 1942 wurde bisher immer der 23. September 1943 als Geburtsdatum angeführt. Obmann Robert Fahrnberger sowie die Vorstandsmitglieder Hermann Strobl, Rainer Herb und Ingemar Bayer nahmen das zum Anlass, um am 23. September nun mal die tatsächlichen Daten von Ehrenmitglied Rudolf Teufl vor Ort im Zuge der Gratulation zum 80er zu kontrollieren. Dabei wurde die Skiclub-Delegation von Rudi Teufl, Frau Marita und Sohn Stefan herzlich empfangen und bestens versorgt.

Rudolf Teufl zählt in Göstling als echtes Skiclub-Urgestein und ist bis heute aktiv für den Schiclub tätig. Er war in seiner Jugendzeit erstklassiger Skirennläufer auf den damaligen schwierigen Naturpisten und hat auch zahlreiche sportliche Erfolge verbuchen können. Beruflich war er Installateur in einem Göstlinger Fachbetrieb und dann Angestellter bei der Gemeinde, wo er auch viele Jahre als umsichtiger Bademeister im Göstlinger Alt-Hallenbad tätig war. Er war auch einer der ersten Skilehrer und Skischulleiter in Göstling.



Neben seiner beruflichen Laufbahn war er ein Vereins-Multi-Funktionär: Er war bei mehreren Göstlinger Vereinen Mitglied und meist eine treibende Kraft. So war er beim Göstlinger Gesangsverein und beim Männerchor, der Feuerwehr, der Bergrettung, aber auch bei der Göstlinger Pistenputzer-Gilde aktiv tätig und prägte das jeweilige Vereinsleben mit. Er ist derzeit Obmann des Göstlinger Dorferneuerungsvereins und kümmert sich da leidenschaftlich um die Dorf-, Landschafts- und Brauchtumspflege.

Laut Vereinsaufzeichnungen ist Rudi Teufl spätestens seit 1958 auch Mitglied des Skiclubs Göstling, wo er seither die verschiedensten Funktionen ausübte. Eines seiner „Haupt-Ämter“ war dabei für viele Jahre die Funktion als Sportwart, wo er sich stets um die Förderung des heimischen Nachwuchses kümmerte und auch dabei zahlreiche Erfolge verbuchen konnte.

Rudolf Teufl erhielt bereits im Jahr 2016 eine besonders hohe Auszeichnung des Skiclubs. Er wurde bereits damals, als symbolisches Danke für seine hervorragenden Leistungen und langjährigen Verdienste für den Skiclub Göstling-Hochkar, zum Ehrenmitglied ernannt.