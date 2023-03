Rund um den Rainberg

Die Volksbank-Wandergruppe mit Engelbert Fasching, Herwig Maxa, Walter Windpassinger und Wolfgang Zimprich nahm bei ihrer letzten Wanderung eine Teilstrecke vom 38 Kilometer langen Hiesberg-Melktal-Rundweg unter die Lupe.

Von Ruprechtshofen aus ging die Tour zur neuen Aussichtsplattform in Riegers, die die Landjugend St. Leonhard-Ruprechtshofen errichtete. Ein herrlicher 360-Grad-Panoramablick auf die Alpenkette, den Hiesberg, das Waldviertel und das Melker Alpenvorland erwartet die Wanderer. Nach einer ersten Rast führte der Weg weiter zu den sagenumwobenen Römerhöhen in Koth beim Hause Hell. In dem verzweigten Sandstein-Höhlensystem finden sich alte Schriftzeichen von Kelten und Römern, steht auf den Infotafeln. Weiter ging die Runde über Grabenegg Richtung Sandberg und hier ein Stück auf der Trasse der ehemaligen Schmalspurbahn Krumpe.

Statt den Zügen kann man hier die auf der neue beschilderten Römerradroute von Wieselburg nach St. Pölten immer mehr Radler treffen. Von Sandberg machte die Runde in Rainberg einen Abstecher von der Melktalrunde. Am höchsten Punkt der Gemeinde Ruprechtshofen steht seit einigen Jahren mitten im Wald ein Gipfelkreuz samt Rastplatz und Hüttenbuch auf 361 Meter Seehöhe. Über Geretzbach und Weghof gelangte das Quartett zum Melk-Ausstand. Einst verlief hier die Melk in einem großen Hufeisenbogen. Im Zuge der Regulierung und dem Durchstich sind die Resttümpel und Alt-Arme heute ein Naturschutzgebiet mit Au-Charakter und ein beliebter Nistplatz für Vögel. Vorbei am neuen Rastplatz Lunzen führte die Tour am idyllischen Melkufer zurück nach Ruprechtshofen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.