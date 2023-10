Rund um die Schinawi-City

Das Purgstaller und das Scheibbser Gemeindegebiet war das Ziel der Volksbank-Wandergruppe. Bei traumhaftem Spätsommerwetter machten sich Tourguide Herwig Maxa, Walter Windpassinger, Engelbert Fasching, Kurt Nemecek und Wolfgang Zimprich auf zur 15 km langen Rundtour. Mit dabei dieses Mal auch der Regionaldirektor der Volksbank NÖ Josef Krawczikowski von der Bankstelle in Wieselburg. „Mir gefällt die Idee, dass sich ehemalige Volksbank-Mitarbeiter nach ihrer Aktivzeit in der Bank regelmäßig zum gemeinsamen Wandern treffen und sich mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber identifizieren.“ Vom Stock ging es über Saffen nach Hochpölla und über Nassenreith Richtung Steindlreith. Weiter über Groß- und Klein-Hummelberg sowie Scheibbs und Saffen retour nach Stock. Renovierte Kapellen, grasende Weidekühe und traumhafte Ausblicke waren die stillen Begleiter am Weg. Auch zwei Landjugendprojekte, ein renoviertes Dörrhäusl sowie die neue Wellness-Treff am Erlaufgestade lagen am Weg. Beim Schinaklwirt machte die Truppe einen Blick in die kindergerechte Schinawi-City. Dann gab es vom ehemaligen Kollegen Josef Krawczikowski eine Einladung zum Buffet-Menü. Das ließen sich die sechs Wanderfreunde schmecken und tauschten viel über die ehemalige Volksbank-Zeit und aktuelle Entwicklungen am Bankensektor aus.