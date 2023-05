Wandergruppe war unterwegs nach Maria Taferl

Die Volksbank-Wandergruppe mit Kurt Nemecek, Engelbert Fasching, Herwig Maxa und Wolfgang Zimprich nahm bei ihrer letzten Tour Transdanubien – also den Nibelungengau und das südliche Waldviertel – ins Visier.

Vom Bee-Park in Klein-Pöchlarn führte die Runde ein Stück am Donaudamm entlang. Dann bog das Wanderquartett in die Pilgerroute nach Maria Taferl ein. Durch das romantische Ziegelbachtal ging es über die Forellenbrücke, die Fischerbrücke und die Pyropbrücke bergwärts. Nach der Sichtung eines Feuersalamanders marschierten die vier durch herrliche Waldabschnitte und Hohlwege. Am Panoramaweg mit herrlichen Ausblicken ins Donautal und ins Mostviertel war das Ziel der Wanderung mit der Wallfahrtskirche Maria Taferl erreicht. Nach einem Rundgang durch die Kirche stärkten sich die vier Wanderer beim Traditions-Gasthaus Frey. Biersommelier und Gastwirt Andreas Frey servierte unter anderem das Ferdinand-Bier, das in Tschechien gebraut wird. Frey klärte darüber auf, dass Thronfolger Franz Ferdinand oft vom Schloss Artstetten ins Gasthaus marschierte. „Ihm haben wir ein eigenes Stüberl gewidmet“, erzählte der passionierte Wirt und bot der Wandertruppe eine Führung durch das Haus mit der sehenswerten Nostalgie-Gaststube samt Thonet-Sesseln, Alpenpanorama und mechanischer Krippe vom Purgstaller Handwerker Leopold Steindl anno 1908.

Nach vielen bierigen und historischen Geschichten stieg die Truppe über den Engelsweg vom Taferlberg wieder donauwärts ins Tal, genoss dabei herrliche Ausblicke und mystische Waldpassagen. Von Klein-Krummnussbaum ging die sakrale Kultur- und Genuss-Tour am Donaudamm retour zum Ausgangspunkt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.