Jung-Rocker suchen Sponsoren

„Eine knallharte und kraftvolle Wiener Melange mit österreichischem, slowenischem und türkischem Ursprung“ – so lautet die Beschreibung der Wiener Rock-Band The Black Proteus. Zur Band gehört auch der 21-jährige Schlagzeuger Florian Kastenberger aus Purgstall. Um eine Spanien-Tour zu finanzieren, haben die Jung-Musiker nun eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, bei der jeder zu einem Sponsor der Band werden kann.

„Wir sind zu einem Musik-Festival in Spanien eingeladen“, schildert Florian Kastenberger. Das Pro Weekend Festival am 19. Oktober in Castellon, Spanien, ist ein sogenanntes Show Case Festival. „Dort können Bands internationale Kontakte mit Profis aus der Musikszene knüpfen und eventuell Verträge mit Musikproduzenten und Plattenlabels abschließen.“

Ihren Weg nach Spanien will die Band zu einer Mini-Konzert-Tour machen. „Wir möchten am 13. Oktober in Graz, am 14. Oktober in Mailand, am 15. Oktober in Marseille und am 16. Oktober in Barcelona spielen“, sagt Schlagzeuger Florian Kastenberger. „Wenn wir mit unseren Sponsoren genug Geld aufbringen können.“ Spenden kann man noch bis zum 21. Juni über: https://wemakeit.com/projects/the-black-proteus