Spontanes Weihnachtswunder in Gaming

Das Jahr 2022 hielt mit seinen zahlreichen Krisen große Herausforderungen bereit. Mit einer weihnachtlichen Spendenaktion sorgte Michael Gallistl gemeinsam mit seinem Freund Peter Benovic allerdings für einen Hoffnungsschimmer für Menschen, die in der aktuellen Zeit aufgrund von Schicksalsschlägen, gesundheitlichen Problemen oder finanziellen Schwierigkeiten besonders Hilfe benötigen. „Durch meine Zusammenarbeit mit dem City Center Amstetten durfte ich einen Shoppinggutschein im Wert von 150 Euro verlosen. Den hat überraschenderweise ein Freund von mir gewonnen“, schmunzelt Michael Gallistl über diesen Zufall. Für seinen Gewinn hatte Peter Benovic allerdings andere Pläne. So sollte das Geld an Menschen aus der Umgebung gehen, welche finanzielle Unterstützung gebrauchen können.

Damit war der Grundstein für eine große Spendenaktion gelegt. Aus eigener Tasche ergänzten die beiden die Summe auf 300 Euro. Nicht nur weitere Freunde und Familienmitglieder beteiligten sich an der wohltätigen Aktion. „Dadurch, dass wir unser Vorhaben auf Instagram gepostet haben, wurden einige Firmen auf uns aufmerksam, die ebenfalls Geld beigesteuert haben“, freut sich Michael Gallistl über die Unterstützung. Durch die Hilfsbereitschaft der Agentur Ritt, Velvety Naturkosmetik, der Versicherungsagentur Franz Reisinger sowie der Disco Excalibur wurden insgesamt 1.600 Euro für den guten Zweck gesammelt.

„Wir haben viele Vorschläge von unseren Followern bekommen, wem wir das Geld spenden können. Die Entscheidung ist sehr schwer“, betont Gallistl, der mit Peter Benovic einem Menschen ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk übergeben wird.

