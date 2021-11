Neuer Ort für Spiel und Spaß in Gaming

Vollbild

FB

Der neue Kinderspielplatz auf der Teichwiese in Lackenhof ist nun fertiggestellt. Die offizielle Eröffnung findet jedoch erst im Frühling statt. Bürgermeisterin Renate Rakwetz begutachtete mit den Gemeindemitarbeitern das neue Spielhaus am Spielplatz am Umberg.

1 /2