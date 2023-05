Hergovich auf Kennenlern-Tour im Bezirk Scheibbs

„Ich will einerseits unsere großen fünf Verbesserungsvorschläge für das Land unseren Leuten näherbringen und mich andererseits im persönlichen Gespräch mit Funktionären und Mitgliedern von Tisch zu Tisch austauschen und Fragen beantworten“, schildert Sven Hergovich gegenüber der NÖN seine Intention seiner aktuellen Niederösterreich-Kennenlern-Tour. Am Mittwoch der Vorwoche führte ihn diese ins Haus der Zukunft nach Wieselburg, wo er in Anwesenheit von Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, Bezirksparteivorsitzendem Andreas Danner, GVV-Bezirksvorsitzendem Andreas Fallmann, Frauen-Bezirksvorsitzender Barbara Pflügl, Bezirksgeschäftsführer Bernhard Wurm, Nationalratsabgeordnetem Alois Schroll, Stadtparteiobmann Herbert Hörmann und Bürgermeister Josef Leitner vor rund 75 Mitgliedern und Funktionären sprach.

Dabei unterstrich er nochmals seine fünf Verbesserungsvorschläge: die ganztägige kostenlose Kinderbetreuung im ganzen Land, die Ausweitung des Programms Jobgarantie für Langzeitarbeitslose, die Anstellung von pflegenden Angehörigen beim Land, den Heizpreisstopp und die Investitionen im ganzen Land zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur auch im ländlichen Raum. „In Niederösterreich ist nicht alles schlecht, aber es gibt konkrete Bereiche, die verbessert gehören. Und wir wollen uns für diese Verbesserungen einsetzen und wieder die Interessensvertretung für die arbeitenden Menschen sein, wobei wir diesen Begriff bewusst sehr breit fassen. Genau deswegen bin ich in die Politik gegangen“, betont Hergovich.

32 neue Mitglieder im Bezirk Scheibbs

So wie bei den anderen bisherigen Infoveranstaltungen sei auch in Wieselburg die Resonanz der Besucher überwiegend positiv gewesen. Ein Thema war natürlich auch die in der Vorwoche zu Ende gegangene Mitgliederbefragung. Während sich Bezirksparteivorsitzender Andreas Danner ja klar für Peter Doskozil ausgesprochen hatte, gab sich Sven Hergovich bedeckt, wen er unterstützt. Für ihn ist nur eines klar: „Der Gewinner oder die Gewinnerin dieser Befragung hat zu 100 Prozent die Unterstützung der Landesorganisation“, bekräftigt Hergovich.

Übrigens: Die Mitgliederbefragung hat auch im Bezirk Scheibbs für Zuwachs bei den SPÖ-Mitgliedern gesorgt. Die SPÖ ist im Vorfeld der Umfrage im Bezirk um 32 Mitglieder angewachsen. „Jetzt gilt es natürlich auch, diese neuen Mitglieder langfristig bei der SPÖ zu halten“, weiß Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

