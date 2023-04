Randegger trifft legendären Kreisky-Sekretär

Der heute 87-jährige Max Strache lobte die initiierte SPÖ-Bundesländer-Allianz, an der auch die SPÖ in NÖ beteiligt ist. Sie erinnere ihn an die inhaltliche und personelle Erneuerung der SPÖ durch die SPÖ-Bundesländer, die Bruno Kreisky bereits als Landesvorsitzender der SPÖ in NÖ begann.

Auf die aktuelle Mitgliederbefragung der SPÖ angesprochen, gab Strache - ganz loyaler Sekretär - keine Empfehlung ab. Er betonte jedoch, dass die Mitglieder selbst wissen, dass es darum geht, eine Person auszuwählen, die in der Lage ist, erneut eine Mehrheit mit der SPÖ zu erreichen.

Strache erinnerte sich im Gespräch mit Wieland auch an den dramatischen SPÖ-Wahlsiegabend im Jahr 1970, bei dem Kreisky von der erstmals erreichten Mehrheit tief bewegt war und sich im historischen Büro von Otto Bauer sammelte.

„Ich muss gestehen, Max Strache hat mich mit seinen Ausführungen tief beeindruckt und mir Mut gemacht, dass es auch in fordernden Zeiten möglich ist, Mehrheiten für ein lebenswertes und sicheres Österreich zu erreichen, wie es Kreisky einst gelungen ist“, schildert Bernhard Wieland gegenüber der NÖN.

