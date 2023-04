Outdoor-Messe Wieselburg: Viel zum Testen und Ausprobieren

Eine Messe über das Bewegen und zum Bewegen in der freien Natur. Das ist die „Outdoor - Sport & Bike“. Am Freitag eröffneten Landtagspräsident Karl Wilfing gemeinsam mit Messe-Vorstandsvorsitzendem Franz Rafetzeder, Messe-Geschäftsführer Werner Roher sowie Reifen Weichberger-Geschäftsführer Matthias Leichtfied und der dreifache Radweltmeister Roland Königshofer die Premiere dieser neuen Messe in Wieselburg.

„Ich wünsche Euch, dass die Messe gut ankommt und ein Fixelement im Wieselburger Messekalender wird. Vom Thema her trefft ihr genau jenen Bereich des Tourismus und Freizeitsports, der auch in Niederösterreich inzwischen ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist“, betont Karl Wilfing.

50 Aussteller präsentieren bei der Messe die neuesten Trends im Bike- und Outdoorsportbereich. Dazu gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich selbst zu betätigen und verschiedenste Sportarten und Fahrräder - vom E-Bike bis zum Mountainbike - auszuprobieren - ein echtes „Testival“ also. „Diese Messe ist mehr als 'nur' Messe - hier sollen sich die Besucherinnen und Besucher aktiv einbringen können und vielleicht auch neue Interessen entdecken“, sagt Werner Roher und gibt als Tipp mit, am besten in sportlicher Freizeitbekleidung zu kommen. „Da ist man dann für alles offen.“

Das genaue Programm mit allen Terminen der Shows, Vorführungen, Vorträgen von namhaften Sportlern und Experten sowie der Workshops gibt es unter www.outdoor-messe.at. Die Messe hat noch bis Sonntag, 23. April, täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Parallel zur Messe findet am Platz vor dem Hotel „I'm Inn“ erstmals in Wieselburg das Street-Market-Festival statt, wo verschiedenste Produzenten und Gastronomen von 11 bis 22 Uhr ihre Schmankerl und teils exquisiten Speisen präsentieren und zum Chillen einladen. Der Eintritt zum Street-Market-Festival ist frei!

Vollbild Mehr aus Erlauftal Überblick Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs Überblick Ärztenotdienste am Wochenende im Bezirk Scheibbs Sport & Bike Outdoor-Messe Wieselburg: Viel zum Testen und Ausprobieren Mehr Top-Stories Update Bluttat in Pielach: „Unglaublich tragisch, was da passiert ist“ Pulkautaler Känguru Wallaby „Captain“ hüpft weiter allen auf der Nase rum Sorge um Datenschutz Kindesmissbrauch im Internet: EU plant Gesetz FB 1 /88 Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Anzeige Sport & Bike Outdoor-Messe Wieselburg: Viel zum Testen und Ausprobieren . Sonnenschein zur Premiere der ersten „Outdoor - Sport & Bike“-Messe in Wieselburg, die von heute Freitag bis Sonntag, 23. April, täglich von 9 bis 17 Uhr über die Bühne geht. Neben den neuesten Trends und Infos stehen auch jede Menge Testmöglichkeiten im Bike- und Outdoorsportbereich für die Besucherinnen und Besucher bereit. Im Rahmenprogramm gibt es Workshops, Vorführungen und Shows sowie Vorträge namhafter Experten und Sportler. Daneben gibt es täglich ab 11 bis 22 Uhr kulinarische Köstlichkeiten beim Street-Market-Festival.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.