Speeddating war gestern, die neue Art sich kennen ist eine Rafting-Tour. Zumindest ist das bei Manuela Benesch so. Sie organisierte am vergangenen Samstag zum ersten Mal das Single-Raften in Palfau.

„Die Idee dazu entstand während der Coronakrise, wo wir alle isoliert waren“, erzählt die Göstlingerin. Selbst auf einer Sportdating-Plattform registriert, will die 39-Jährige Singles eine Möglichkeit bieten, sich auf ungezwungene Weise kennenzulernen.

„Beim gemeinsamen Erlebnis in der Natur ist es leichter, ins Gespräch zu kommen. Man findet sich sympathisch, oder auch nicht. Für alle Teilnehmer ist aber garantiert, dass man ein tolles Wochenende erlebt“, sagt Benesch.

Weitere Termine: jeden Freitag und Samstag bis Oktober. Infos/Anmeldung: 0664/5061788.