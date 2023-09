Wenn man mit Alois Höger spricht, merkt man, er brennt für eine Sache: Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten müssen und sich bei uns ein neues Leben aufbauen wollen, zu unterstützen. „Die Sprache lernen und Arbeit finden“, sind für ihn die Säulen, auf denen allein eine erfolgreiche Existenzgründung und soziale Integration stattfinden kann. Doch der Puchenstubner belässt es nicht beim Reden. Mit dem Verein „Willkommen – Verein zum Finden einer neuen Heimat“ organisiert er Deutschkurse, ist dafür quasi ständig auf Spenden- und Sponsoren-Suche.

Ihm zur Seite steht Deutschlehrerin Martina Digruberova. Seit zehn Jahren unterrichtet die gebürtige Tschechin, die auch in ihrer Heimat Deutschlehrerin war, in den Scheibbser Kursen. Vor zwei Jahren hat sie ihren Qualifikationen auch noch die Zertifizierung als DaF/DaZ-Trainerin hinzugefügt. Die Kurse finden dreimal wöchentlich statt und dauern jeweils drei Monate. Kursort ist die ehemalige Krankenpflegeschule in der Scheibbser Feldgasse, kostenlos zur Verfügung gestellt von der Stadtgemeinde. Unterrichtet wird nach den Unterrichtsstandards des Österreichischen Integrationsfonds, nach dem Kurs können die Teilnehmer die ÖIF-Sprachprüfung ablegen.

Fünf Kurse seit Jänner, zwei im Herbst

Ins Leben gerufen wurden die Kurse, um Geflüchteten aus verschiedensten Ländern noch vor Gewährung des subsidiären Schutzstatus das Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen. „Es ist jedes Jahr sehr schwierig, die finanziellen Mittel für den Kurs aufzutreiben, die Planung ist demnach äußerst kurzfristig möglich“, gibt Höger zu. Für 2023 kann der Verein trotzdem eine beachtliche Statistik aufweisen. Von Januar bis September sind fünf Kurse verschiedenster Niveaustufen abgehalten worden. 82 Menschen haben teilgenommen, 62 davon waren Geflüchtete aus der Ukraine. Zwei weitere Kurse beginnen im Herbst.

„Nach dem Lehenhof ist vor dem Mostviertel“, sagt Höger im Hinblick auf die Geflüchteten aus der Ukraine, die in der Region bleiben möchten und weiterhin Deutsch lernen müssen. „Die meisten Teilnehmerinnen sind sehr motiviert. Noch sind die Deutschkenntnisse bei vielen sehr durchwachsen, die Chance auf Arbeit hängt aber davon ab“, gibt Höger zu bedenken. „Der finanzielle Druck auf die Familien wächst. Daran, dass die Menschen in naher Zukunft auf demselben Niveau leben können wie in der Heimat, ist nicht zu denken.“

Hier übt Alois Höger durchaus auch Kritik an der niederösterreichischen Landesregierung: „Viele Bundesländer sind dem Rat der Bundesregierung gefolgt, die Zuverdienstgrenze zur Grundversorgung auf 485 Euro anzuheben, in Niederösterreich liegt sie nach wie vor bei 110 Euro. Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zuviel.“

Organisator Alois Höger und Deutsch-Trainerin Martina Digruberova. Foto: Alois Höger